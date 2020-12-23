6大好聲音！全新素人歌手一鳴驚人 新曲發表3時段曝光
6大好聲音！全新素人歌手一鳴驚人 新曲發表3時段曝光
綜合報導
2020-12-23 17:20:38｜2020-12-23 18:19:18
從NOWnews播出平民巨星後，越來越多的素人歌手受到鼓舞自製影音在網路上播放，素人歌手德華就是一個例子勇於嘗試，將歌唱夢想勇於實現。過去歌手透過唱片公司、選秀節目到現在人人都能經營音樂頻道，這些素人歌手一個比一個還會唱，靠著歌聲一鳴驚人，對台灣音樂產業帶來不少顛覆，而此次六位素人歌手，分別為「德華」、「米露」、「憶如」、「清美」、「秀鳳」和「牧童」，他們將在12月時發表優質新曲，引起熱議。
這六位素人歌手用飽滿的情緒和聲嘶力竭的演唱，賦予了這些歌全新生命，感動了全場。從影片中可以看到，德華以一首「逆風中單飛」，讓現場聽眾震驚。米露則高唱「真心感謝你」這首歌，唱出樂曲中的味道，讓眾人紛紛豎起大拇指讚嘆。而在秀鳳演唱「愛情陪伴阮一生」的歌曲時，從聲音中彷彿可以聽到悠然感傷的情緒。最後牧童演唱「想一擺心痛一擺」時，讓人非常佩服作詞者牧童（楊英明）深厚的寫詞功力，將這首歌詞，透過影像與聲音的完美搭配，使得影中有歌，歌中有影。
而這些一首又一首好歌，讓人不由自主跟著哼起來。或許這些超強的素人歌手不是俊男美女，但他們卻都用生命來詮釋歌曲，這些素人歌手用情感用人生，唱出屬於一個時代的記憶。
素人歌手カラオケ（卡拉OK）新曲發表3個時段如下：
ㄧ、12月26日下午13：00～18：00於歌城卡卡拉OK（原樂園）
地點：台北市中山北路二段77巷12～5號
二、12月27日中午12：00～14：30在於全麻吉卡拉OK
地點：台北市中山北路二段65巷18～1號
三、12月27日下午14：30～19：00在於第一卡拉OK
地點：台北市中山北路二段65巷23號