影／噴漆妹科幻星際塗鴉　無草稿畫出質感爆棚鉅作

街頭「神人級」噴漆畫來了，1998年生的台灣女孩陳若欣，無師自通靠著網路自學噴漆畫，不打草稿就能用噴漆隨興創作出超厲害噴漆畫，作品曝光讓網友驚嘆不已。陳若欣目前是高雄的街頭藝人，常常在街頭進行噴漆展演，在許多店家的鐵捲門上都看得到她的作品。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 噴漆妹「陳若欣」揮灑才華，將樸實的牆面繪上科幻星際風格畫。（圖／陳若欣 CHEN JOXIN 授權）×▲ 噴漆妹「陳若欣」揮灑才華，將樸實的牆面繪上科幻星際風格畫。（圖／陳若欣 CHEN JOXIN 授權）這次她挑戰科幻星際塗鴉，將基隆的咖啡店鐵門變成質感爆棚的藝術鉅作，而且最「神」的地方在於，陳若欣的創作過程完全不需打草稿，直接用各色噴漆在油畫布上揮灑，最後再用畫筆勾勒細部，一幅維妙維肖、夢幻感十足的科幻星際噴漆畫就此誕生。▲ 咖啡店鐵門瞬間變成星際科幻感鉅作。（圖／陳若欣 CHEN JOXIN 授權）×▲ 咖啡店鐵門瞬間變成星際科幻感鉅作。（圖／陳若欣 CHEN JOXIN 授權）台灣女孩的噴漆神作讓網友驚嘆「太美了！」、「高手在民間 」。甚至有不少外國網友也相當喜歡她的創作，特別在影片下方留言按讚支持。（助理編輯：鄧詩倫）