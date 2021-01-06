入伍前要先剃頭？過來人推「完美辦法」神解：直接嚕超慘
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 21:25:09
服兵役是許多台灣男生共同的回憶，雖然時至今日役期的時間不斷縮短，但「當兵」這回事，仍然經常在網路上引發話題。近日，就有網友表示，自己最近就要入伍了，但因為各方說法不同，讓他困惑該不該先剃頭，因此發文向網友求解，貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》指出，自己再過幾天就要進到部隊當兵，許多退伍的朋友都建議，最好要在外面先把頭髮剃掉，因為裡面的剃髮阿姨都嚕的很大力，而且還會剃得很醜，但他也聽過另一派的人說，直接進去給阿姨剃髮就可以了，因為最後都會變成光頭。雖然兩派的說法都有理，但這也讓原PO更困惑，「想請教各位，到底該如何是好？」許多網友也紛紛回應，「除非完全光頭，不然阿姨就是硬要」、「不用浪費錢，進去還是一樣要剪」、「給阿姨剃吧，後面還會剃好幾次，根本不用在外面剃」、「阿姨不管你有沒有剃，都會要你再剃一次」、「進去理吧，反正一顆只要50元」。不過，也有網友提出「完美的辦法」，「先剃短，因為裡面無論長度都會再剃一次，那個剃刀一次剃100多人，後面整個發熱也不利，阿姨硬推，頭髮會拉扯超痛」、「先剃短，進去被剃比較不會痛」、「建議先剃平頭」、「太長一定要自己先剪」、「先剃到平頭再進去給阿姨嚕」、「阿姨直接嚕喔，會流血，你自己斟酌」。（編輯：許智超）