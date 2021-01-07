牛奶盒包裝寫「一串神秘數字」！真實用意抖出：終於解惑
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 20:14:05
牛奶營養豐富，是許多人喜愛的蛋白質與鈣質來源，在台灣的便利商店、超市、賣場等地方中，都能看到眾多市售的鮮乳品牌。不過，就有網友指出，自己在某鮮乳品牌的紙盒包裝上，看到一串神秘數字，讓他好奇背後意義。對此，就引來內行人曝光真相。
原PO於《Dcard》上發文，表示發現某鮮乳品牌的飲料紙盒外包裝上，寫上了一串「2003/1998」的神秘數字，這就讓他不解詢問「圖片上那個2003/1998 是什麼意思啊？？？？有人知道嗎」。問題一曝光後，隨即引來許多網友歪樓留言，「擠1998年生的牛，然後2003年才裝罐」、「2003年製造，1998年過期」、「那隻牛的出生年吧」、「1998年開始飼養，2003年才擠出牛奶的牛隻」、「意思是左邊那隻是2003生的，右邊是1998年生的牛，這樣解釋懂嗎？」「擠了2003隻牛，有1998隻很痛」。不過，就有內行人專業解釋，透露「2003/1998」意思是指，該品牌於1998年面市，該產品則於2003年開始上市。正解曝光後，就有不少人驚嘆直呼「我還真的沒注意到上面有這個數字欸」、「好酷！這算是冷知識吧」、「昨天去買牛奶我也在思考這個問題，終於解惑了哈哈」、「增加一點知識了」、「真的長知識了」。（編輯：陳雅雲）