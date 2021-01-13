衝動是魔鬼！他見特價想「爆買10雙鞋」 網揭1母湯隱憂
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 16:44:25
大賣場販賣的商品應有盡有，而且商品售價經濟實惠，不少人也會因此囤貨一些日常生活用品。對此，就有網友表示，因為是自己在外出租屋，很多日常生活用品喜歡一次買一年份的量，最近打算購入新鞋，「想要一次花3萬元買10雙鞋」，貼文一出卻引起網友熱議。
原PO在《PTT》指出，因為自己住在外租屋，所以日常用品都習慣一次就買一年份，但有些商品去年買的，現在也還沒用完。此外，手機費用也是直接預繳一年份，也喜歡買一年份餐券，再跟好友交換使用，「安排每個月都有一次飯店吃到飽的行程」。他也透露，由於平時很少買鞋，一雙鞋子習慣穿五年以上，因此會找能夠耐磨、耐用、防水的款式，最近在outlet看到超耐穿的牌子正在特價，讓原PO忍不住說，「有一股衝動想要一次花個3萬元買10雙，把這輩子要穿的份量一次買足」。
許多網友也紛紛回應，「到處都是超市商家也有網購，實在沒必要囤貨」、「你住的地方很大齁」、「家不夠大，根本沒辦法放很多東西」、「不會，用完才買，不然一堆東西囤積起來很可怕」、「只會囤不容易變質的日用消耗品」、「會囤盥洗用品，也是一次買一年份」、「衛生紙跟洗衣精一年份，這樣比較有安全感」。不過，也有人建議鞋子真的不要囤，「鞋子會壞耶，我今年把鞋子挖出來壞了5雙」、「鞋子放太久沒穿會壞喔，建議一次不要買太多雙」、「鞋子不要囤啊！有的材質放久會氧化或是鞋底脫膠的」、「鞋子不要囤，不穿的話鞋底容易脫落」、「鞋子買一輩子的份的那個想法，感覺會後悔」。（編輯：許智超）