若身處沙漠又累又渴會喝哪種飲料？測你的「真實性格」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？快跟著搜狐號《壹心理測試》專欄的心理測驗來一探究竟吧！假如你在沙漠中行走了一天一夜，又累又渴的情況下，面前有五杯飲料可喝，你會選哪杯呢？答案將測出你的「真實性格」。

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A.牛奶

你的骨子裡就像是還沒長大的小孩，從氣質裡就透露出一種稚嫩和單純。你的情緒波動比較大，高興的時候就像個孩子，難過的時候也會傷心的哭泣。你對情感的體會始終比較膚淺，不會因為別人傷害你就格外痛恨一個人。做事情三分鐘熱度，興趣廣泛，但是難以專注和持久。

B. 橙汁

骨子裡的你就像是個好奇寶寶，對什麼事都深感興趣，總喜歡嘗試不同的事物，熱愛冒險與挑戰。 然而，由於缺乏個人主見，常常被其他人的意見所誘導，很容易接受暗示。你性格中的本質是單純和坦誠，有什麼事都不會藏著，願意和他人分享自己的小情緒，對任何人都沒有敵意。在思維模式上會比較感性一點，不會想得太深，有時候想法有些幼稚，容易糾結在一些小事上面，因而忽略大局。

C. 茶水

你與生俱來帶著一種沉穩和內斂的氣質，這也讓你在朋友面前顯得更加成熟穩重。 你偏好安靜，不太喜歡參加熱鬧的聚會，喜歡一個人閒適的享受每一點時光。你做事的樣子很專注也很認真，常常獨自生悶氣，因為你屬於克制型人格，凡事不喜歡表達，總是默默地忍受著。 在你的哲學中，似乎一切都可以包容和原諒。但從另一方面來講，你也真的是成大事的人，守得雲開見月明，也希望你早日成功。

D. 碳酸飲料

在你的生活哲學裡，似乎沒有什麼事情是不可改變的。你骨子裡有很強的叛逆心理，渴望打破束縛，希望能夠有自己的一片天。追求各種時尚元素，和各種感官的刺激體驗，遇到同齡人會格外親切，待人熱情，不拘一格。 自我約束能力較差，因此也不會對人產生較為苛刻的要求。腦子裡時常產生很多新奇的想法，但往往很難落實下去，因為缺乏持之以恆的信念和毅力，遇到困難很容易退縮。

E. 咖啡

在你的生活中似乎總有忙不完的事，也因此讓你產生極大的焦慮感和壓力。不過，你總是樂此不疲，對生活充滿熱愛和追求 ，似乎只有沉浸在工作中，才能讓你產生最大的成就感，因此，你對於許多瑣事都無法產生興趣。或許你該關心一下家人了，他們總是默默地支持者你，怕打擾到你，而你卻很少有時間陪伴在他們身邊。 行事風格有較強的功利心，不會做吃力不討好的事。（編輯：許苡晴）