唐吉「訶」德該怎麼唸？正確讀音揭曉：一堆人搞錯超久
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 13:20:01
日本知名連鎖店「唐吉訶德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，立馬吸引不少台灣民眾，甚至到了凌晨人潮依舊不減。不過，就有網友好奇到底唐吉訶德中的「訶」該怎麼發音，而引來許多人熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示「Don Quijote」在西班牙語中的j發音好像是h，所以應該唸成「唐吉訶德」，但他卻發現有些人都會讀作「唐吉軻德」，這就讓他好奇發問「到底是念唐吉訶德還是唐吉軻德？」問題一曝光，就引來許多網友討論，其中不少人指出「唐吉訶德」才是正解，「西班牙語是唸喝啊」、「應該是喝，但常被唸柯」、「以前都念唐吉軻德，直到打注音ㄎㄜ看不到訶，才在查了很久之後，發現是念唐吉訶（ㄏㄜ）德」、「是唸ㄏㄜ啦！真的一堆人搞錯，傻眼」。
若實際透過店家網站進行查詢，可以發現上頭店名確實皆為唐吉「訶」德，並非唐吉軻德；另外，根據教育部國語辭典資料顯示，「訶」讀作「ㄏㄜ」，通「呵」。據《自由時報》報導，「DON DON DONKI」公關表示，由於是「Don Quijote」的譯名，才導致2種寫法都有，目前台灣名稱是「DON DON DONKI」，若要翻成中文，應以「唐吉訶德」為主。（編輯：陳雅雲）