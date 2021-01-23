借友住一晚隔天主人「秒做這事」很失禮？眾嘆：別玻璃心
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 14:19:10
朋友之間若是交情不夠深，借住一晚也可能會引發許多糾紛。就有網友表示，去朋友家借住一晚，隔天主人「在你面前把你睡過的床單、被套、枕頭套都拆下來說要洗」，詢問大家會覺得怎麼樣？文章一出引發討論，大多網友都認為這舉動沒什麼，「不要這麼玻璃心」。
有網友在PTT發文，詢問大家若去朋友家玩住一晚，隔天要離開前主人當面「把你睡過的床單、被套、枕頭套都拆下來說要洗」，會覺得怎麼樣？覺得他很愛乾淨？還是覺得他嫌你髒？大多網友都力挺主人，紛紛留言回覆說，「本來就要洗過啊」、「還蠻正常的啊，幹嘛玻璃心」、「給住還要照顧心情，欠你的？」、「洗不是很正常嗎？還是你真的當朋友飯店業」、「一般情況我會幫主人一起拆」、「正常，你想過你來之前可能他也洗過嗎」、「小劇場那麼多？洗大型床單都要花時間，還要跟一般衣物分開來，早點洗很正常」。不過也有網友覺得，「有點失禮，其實客人在不要這樣做比較有禮貌」、「我在客人來前和離開後都會洗床單，不過不會在客人面前拆」、「如果是很熟的朋友無所謂，一般的朋友這樣確實很失禮」。（編輯：倪浩軒）