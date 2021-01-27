吃鐵板燒說謝謝竟遭路人譏「有收服務費」 網：社會變了
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 11:26:47
鐵板燒餐廳都是現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法。但有位網友透露，自己在鐵板燒用餐時，只要服務人員送餐點來時都會說聲謝謝，結果竟遭隔壁客人質疑「為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？服務就是應該的啊！」讓原PO不禁疑惑「是我很奇怪嗎」，引發熱議。
有位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透露自己在某鐵板燒餐廳用餐時，服務人員很親切，每次來送餐點、補飲料、送紙巾時，原PO也都會說聲「謝謝」回應。想不到隔壁一位男客人竟質疑「你為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？」原PO解釋知道他們有收服務費，「我想這是一種禮貌，而且這聲謝謝應該可以讓服務人員心情更好」，但隔壁男仍然繼續質疑，「既然收了服務費，那服務就是應該的啊！為什麼要管服務人員開不開心？」原PO只好笑笑不再回應，最後請教大家，「是我很奇怪嗎？」文章掀起熱烈討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「我覺得説謝謝是很正常的事情」、「隔壁那位比較奇怪」、「很多人已經忘了人與人之間的基本禮貌了」、「不奇怪，只是社會變了，人心也冷了」、「有收服務費不代表我要把禮貌丟掉」、「隔壁客人標準的給錢就是大爺」、「如果他問我，我會說『因為我有家教啊』」、「就算不收服務費他就會誠心誠意的道謝嗎」。（編輯：倪浩軒）