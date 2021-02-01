命案清潔師／誤闖殯葬業　盧拉拉上班首日就學「鏟臉皮」

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進入殯葬業的第一天，盧拉拉就上了一課，第一個案子只能用「震撼教育」來形容。回想當時的場景，是在一個國宅裡面，現場有個過世的老人家，因為生前是坐在搖椅上，死亡時往前摔倒，所以面朝下的趴在地面上，被發現的時候已經往生多天，盧拉拉到了現場要將大體裝入屍袋中，沒想到將人翻過來以後，「看到那個畫面，我驚呆了！」只見往生者的臉一片血肉模糊，上頭是滿滿的蛆，早已經看不清楚五官，盧拉拉回過神才發現，原來往生者的臉皮還黏在地板上，嚇得他什麼話都說不出來，一旁的前輩只說了一句話：「一定要給人家一個全屍。」淡定的遞給他一把油漆刮刀，要他把臉皮鏟起來。當時的盧拉拉，上班第一天、穿著正式的西裝，手拿著刮刀，就這樣蹲在地板上一點一點的刮起臉皮。問他害不害怕？他說他內心跟腦袋在那瞬間一片空白。「我只能不斷告訴自己，不管再怕都不能表現出來，一定要想辦法讓自己鎮定，因為就是別人做不到才委託你，如果你也慌了，他要信任誰？」
隨著在殯葬業行走多年，盧拉拉發現這個社會上，意外死亡、孤獨死亡的比例越來越高，但卻沒有專門的人來做往生者的事後處理，於是四年多前他跟朋友討論過後，決定合作成立特殊清潔公司，來為這些現場做還原。不過，一直到現在，他的公司成立多年，家人還是完全沒辦法接受。盧拉拉自嘲說：「確實！誰會願意自己家人，書念那麼高，又去做這種沒人願意做的工作？」家人總希望他可以成為公務人員，至少是份穩定的工作，而不是這種，被他們認定是「噁心的、髒的」命案清潔師。雖然得不到肯定與認同，但你問他「如果讓你重新選擇一次，還會做這一行嗎？」他卻沒有絲毫的猶豫，甚至說會提早10多年投入這一行，因為他堅信，如果這個職業早點出現的話，說不定可以阻止掉很多事情發生，不管是輕生，還是獨居孤獨死亡。
在訪談中的盧拉拉，言語中分享著很多他的人生觀，「我們可不可以做點不一樣的事，不要一直是階級複製、子承父業。」確實，社會很難讓我們跳脫框架，所以他認為人只有一生，做一些瘋狂、叛逆的事情也沒關係，只要不要危害到他人，反而像這樣好好做一件事，至少沒有白活。就算有親戚問起他在做什麼工作，他也都能坦然的直接面對，因為他認為既不偷也不搶，還有什麼不可告人的，他很感謝這工作中，讓他看到很多社會上被忽略的部分。