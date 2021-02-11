過年大魚大肉難忌口！營養師：五大地雷不要踩
記者劉雅文/台北報導
2021-02-11 13:00:00
歡慶新春過年，往往也是體重失控的開端，每天大魚大肉不忌口的話，可得小心熱量攝取爆表，營養師就提醒民眾，過年可以開心之餘，還是要避開熱量太高的地雷食物，才能保持體態健康輕盈。
新光醫院營養師許為捷就提出五大飲食地雷，首先最重要的就是避開高油料理，因為傳統年菜食材多為魚、肉和內臟，料理方式經常是油炸、裹粉或勾芡，食物口味重又油膩，一不小心就增加身體的負擔。許為捷傑舉例，像是年菜必備的佛跳牆，看起來只要喝湯應該熱量還好，但其實佛跳牆裡面很多食材都先經過油炸，才放入甕裡跟其他食材一起長時間熬煮，再加上排骨酥、芋頭、豬腳、鳥蛋等材料，長時間燉煮會把油脂與澱粉都融入湯裡，就算只有喝湯熱量也很高，一人份佛跳牆（410克重）熱量可能就有420大卡。另外，很多人過年過節都會圍爐煮火鍋，營養師也分析，看似健康的南瓜鍋，嚐起來甘甜香醇，很多人以為它是蔬菜湯底熱量應該不高，但其實南瓜鍋的湯汁是用南瓜醬和椰奶製成，奶油、糖量都不少；海鮮豆腐鍋，雖然湯頭較清淡，但含鈉量比較高，只要喝 3 碗，就可能超出一日鈉的建議攝取量；麻辣鍋湯頭則是以沙茶、豆瓣及辣油組成，如果忍不住把湯喝光光，熱量則是會逼近一千大卡。除了火鍋，還有過年必備的零食，其實也是潛在的身材殺手，許為捷提到，像是杏仁果、核桃等，每100公克的熱量都超過600卡，其他常見的瓜子、蛋捲、牛肉乾、花生，也都至少超過500卡，千萬要留意，不要一次吃太多。而第四大的地雷，則是留意澱粉，因為過多的澱粉正是形成體脂肪的一大幫手，所以夾取相關餐點時，必須與米飯歸為同類計算，才可以掌控適當份量。另外，過年期間家人團聚有時不免小酌一下，酒類相對於飲料就很容易被忽視，但其實酒精 1克熱量就有7大卡，男生建議每天不超過2瓶啤酒又或是2瓶水果酒（150c.c. 、酒精濃度10%)以及高粱酒30c.c.(酒精濃度53%)，女生則是再把量降低一半。營養師強調，如果一不留神喝進高梁或威士忌，100CC c.c.熱量分別就有320大卡與230大卡，並且根據英國研究顯示，酒精會激發小鼠中的大腦神經元，進而促進食慾。