房市／興隆公宅加分 活絡當地租屋市場
財經中心/綜合報導
2021-02-09 18:00:00
北市府分三期改建「安康平宅」，轉型為弱勢住戶、一般住戶混居的「興隆公宅」，繼一、二期陸續完工招租，第三期預計2024年完工。由於安康平宅屋齡近半世紀，早已窳陋不堪，新的社宅完工後，對居住環境加分不少；第一線房仲業者也觀察到，不少公宅承租戶租約到期後，因為喜歡週邊環境和機能，選擇繼續在此租屋，使得近期租屋市場頗為熱絡，搶手的物件釋出1到2週就能租出去。
提供給弱勢民眾居住的安康平宅，分為多個區塊，但大致位於文山區興隆路四段、木柵路二段，近木柵公園。興隆公宅第三期工程預計興建2棟地下3層、地上17層建物，除社會住宅外，還設計廣場、幼兒園、圖書館等設施，日前正式開工，一、二期則均已完工開放入住，根據北市府規範，每期租約最長3年，可申請續租但最長不能超過6年，且因對於承租戶有收入限制，如果逐年查核年所得時，發現家庭所得超過規定，也會終止租約。信義房屋文山木新店專案經理洪嘉君觀察，興隆公宅完工後，週邊居住環境變好，加上公宅讓不少外地人有機會住進文山區，進而被當地環境、生活機能吸引，部分公宅承租戶在租約到期後，仍想繼續住在這裡，因而轉進當地租屋市場。因此，只要屋況不錯的大樓、公寓，釋出後平均1至2週就能租出去，有些甚至只帶看一組，立刻就能簽約；至於當地租屋行情，3房公寓月租金約2萬左右，較新的大樓（含管理費），2房亦約2萬出頭，3房則約4萬。至於當地的房屋買賣市場，洪嘉君表示，公宅週邊的房屋釋出量一向不多，但近期忠順街一段上都更案改建的新大樓「國泰昕春」，吸引不少「網買客」，多是喜愛文山區居住環境、受建商品牌吸引而來，且大樓前就有公車站牌可到景美捷運站、萬芳醫院捷運站。