五月天誰最自戀？石頭笑喊「1暗示」　團員秒猜中

今（11）日是平安的圍爐夜，天團五月天堅守守歲傳統，與粉絲們一起團圓，這次以浪漫露營風來呈現，5個人一同在精心打造的帳篷外，開了小型的記者會，接招大明星的提問，其中楊笠問道「團員裡誰最自戀」，為了不傷和氣，團員們決定都閉起眼睛，指出心中的答案，最後冠佑和瑪莎都獲得了2票，怪獸獲得1票，阿信和石頭則沒有被指到，石頭還暗示自己認為最自戀的團員，其實私下個性很斯文，其他人聽到後馬上就猜到是冠佑。

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五月天一邊野餐一邊聊心事，彼此分享著在這些日子裡，如何各自努力生活，冠佑走出戶外鍛練體力，爬山、打球或是運動，「不管爬陽明山哪一段都是爬山，時間不限，逼自己每星期找一天去，讓自己體力保持顛峰狀態。」而石頭則是好好陪家人，「老婆下廚、陪小孩上下課，每天過得很平凡，但是很特別的一年。」

瑪莎除了陪家人外，也擔任家家《Duet ✚✚：我們二重奏》企劃的音樂總監、HUSH 《練習說再見》單曲配唱製作人，推出一首首備受好評的暖心作品。怪獸和老婆學咖啡拉花、做瑜伽之餘，促成了神級偶像Steve Vai大師的樂理書《Vaideology：Basic Music Theory for Guitar Players》中文版出版，「2019年時就很期待這本樂理書有中文版，也看到很多吉他手朋友敲碗，心想與其等待，不如著手讓這本書出版」。（編輯：侯家瑜）

▲五月天指出心中認為最自戀的團員。（圖／相信音樂日常Youtube）