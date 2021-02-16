名家論壇》楊威利／海軍春節戰備操演與喜鵲築巢
文/楊威利
2021-02-16 13:56:41
先說歷史事件與新聞再論述。
歷史事件1886年8月，4艘大清帝國的軍艦訪問日本長崎，後續發生上岸水兵打架事件，史稱「清國長崎水兵事件」，囿於定遠與鎮遠軍艦上12吋主砲的威力，最後以日方退讓作結；期間東鄉平八郎上艦參觀軍艦，看到水兵曬掛衣物說道：大砲是水兵的聖物，連大砲都不尊重的艦隊，沒有什麼戰鬥力等言；後續有評論指出這可能是捏造的。新聞1月27日，國防部採限額報名方式供媒體採訪海軍春節戰備操演，因為平面媒體拍攝到喜鵲築巢而掩蓋了海軍精實的戰力操演。軍隊演訓與環保、動保相違背現在只要鍵入「海軍艦艇築巢」或是「大湖軍艦喜鵲」就可以得知相關的新聞；事件發生後外界一樣分成兩派意見，有些人認為這是軍隊的日常，無須大驚小怪，鳥類築巢的速度是很快的，況且類似大湖軍艦這等救難艦不出海是好事（出海表示艦艇有海上救援需求）；有些評論認為這是海軍的怠惰，直接援引清朝水兵曬衣案例。事後海軍司令部發佈新聞稿指出，擔任春節戰備操演的大湖軍艦，官兵曾發現鳥巢，但因巢內有小生命不忍驅趕，因此暫留等到成鳥孵出雛鳥離巢後，再清除鳥巢；外界一般以海軍愛護動物說比喻這種說法。不過我們要說，軍隊戰演訓往往與地方環境保護、動物保護的需求相違背，在大敵壓境下往往環保與動保的需求被會漠視、甚至是無視。早年（非常早）海軍以基隆嶼與龜山島當作艦砲轟擊標的，現今因戰術觀念轉變兩島轉變成開放限額的觀光景點，但軍隊與民爭地要演訓的狀況依舊，例如空軍東石水溪靶場，鄰近就是鰲鼓濕地，生態環境不可不謂不豐富，炸射影響鳥類魚蝦類棲息。新世紀的軍隊慢慢有環保的概念，例如海軍艦艇過往隔間用的石綿，新近艦艇的設計會不予採用等；但最強的說法恐怕來自下列論述，納稅人花錢建造或是購買海軍艦艇，訓練合格組員的目的是打仗，而不是訓練用來保護動物或環境保護的。那麼，鳥類築巢是否有損戰力？歷史案例與空速管有些評論指出，大湖軍艦桅杆下築巢不影響儀器功能，是在大驚小怪什麼？我們來看空軍戰機的案例。隨著網際網路發達，大眾只要鍵入「戰機胡蜂築巢」或是「空速管胡蜂」就可以檢索到相關新聞；空軍每次戰機起飛前的360度檢查，機身前段檢查一個重點就是空速管以及進氣道，如果真的被土蜂築巢或是異物阻塞，試問要不要清除？就算喜鵲築巢海軍以愛護動物為由而保留，試問還要等多久才會移除這鳥巢？許多抨擊海軍喜鵲築巢事件的評論家就以前有清朝水軍曬衣、現有軍艦喜鵲築巢來說嘴，雖然有些歷史評論家指出東鄉平八郎那段話可能是假的，卻也反應出當時清朝水軍紀律不佳的事實。就實務面來說，春節戰備操演為三軍年度大事，納編操演的軍艦、器具、組員恐怕早於半個月或更早就獲得命令，期間會先經過各艦、艦隊、海軍司令部、國防部各承參與長官的一再演練、督導，卻都沒有發現？這點非常離奇，因為各級長官都希望呈現部隊堅強戰力，怎麼會新聞報導出來卻是這種愛護動物的戰力？後續到底海軍在春節戰備中呈現了那些戰力已經無人聞問，本次春節海軍戰備操主要是凸顯水下作業大隊、掃布雷、特勤部隊與雷達岸置單位的戰力，未料全部被喜鵲事件佔了版面，類似這種失焦事件不也是海軍承參單位所應事先設想到的？如果真要愛護動物的話就必須想到這些以及後續的媒體效應。改進之道後續的「鳥」新聞也很有趣，該新聞同體系的記者訪問野鳥學會專家，引述部分新聞如下：高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，喜鵲喜歡選高處築巢，像是電線桿、高壓電塔等，船艦桅桿築巢倒是沒有聽說過……。而且從愛鳥人士的角度來看，若鳥類選擇在不該築巢處築巢，應當在啣枝時就要阻止……。本次船難救援的操演主角為大湖軍艦（ARS-552），設若任務需要，能否於早上校閱時改由大屯軍艦（ARS-556）靠泊、但解說由大湖軍艦組員擔任？理論上可以，但要看當天或是那週大屯軍艦在哪邊（基隆、蘇澳？）況且要動用到非任務艦的艦艇去操演，事前的協調的層級可能要很高。現在麻煩的是，大湖軍艦喜鵲築巢事件，恐怕會跟隨大湖軍艦直到除役，日後只要大湖軍艦出港，民眾與媒體往往會多往桅桿上多喵一眼，看看有沒有鳥巢，這種狀況恐非整體海軍所樂見。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com