房市／人口爆 雙北重劃區國小數這裡最多
財經中心/綜合報導
2021-02-18 08:00:00
林口重劃區近年成首購族移居首選之一，不久前將新增第10所小學東湖國小，為大台北地區重劃區中小學數量最多的區域，在地房仲表示，年輕人因考量總價低、重劃區環境舒適、通勤至北市便利、醫療資源豐富等原因，喜歡住在林口，因此就學需求強勁。
林口區是居住人口最年輕的行政區，並且去年人口已突破12萬，比10年前成長5成，根據新北市民政局統計，2020年人口成長以林口區增加5610人最多，近年來因三井outlet、機場捷運，以及世大運選手村改建的社會住宅等因素，便利的交通帶動工商發展，成為年輕族群遷入的熱門區域。信義房屋文化仁愛店店長林宥達分析，林口新市鎮擁有10所小學的原因，是林口的人口增加速度很快，主要是林口的房屋總價親民，年輕人可負擔，再加上林口重劃的市容很舒服，綠覆比達6成，至台北通勤開車最快僅要20至30分就能到，近期更多了機場捷運，再加上林口長庚醫院醫療資源完善，就醫方便，眾多條件下造就年輕人願意來林口購屋。林宥達進一步表示，現有的9所小學中，就有4所至6所滿額或接近滿額，因此許多居民學區內的小學無法就讀，得送到較遠的小學就讀。雖然跨區就讀也不遠，開車大多十來分鐘，但因為林口的上下班時段，交通沒有那麼順暢，因此在地的家長還是會希望可以就近入學，方便接送。新北市林口區人口增加快速，連去年啟用的新林國小都招生爆滿，而新建的東湖國小位於四維路與佳林路口，日前動工，新北市政府表示，預計明年7月完成第一階段，先開放招生一年級7班學生，等後年一、二期都完成後，共可招收42班1428人。