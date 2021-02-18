頭痛、胸悶、胸痛吃藥不見好轉？醫指這些情況：可能自律神經失調！
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2021-02-18 17:42:19
自律神經管理人體的各種運作，一旦出了問題都令人非常不舒服，舉凡來說，胸悶、胸痛、心悸也常和自律神經失調有關。
胸悶、胸痛是心臟問題？還是自律神經失調？民生承安診所王健宇醫師指出，胸悶、胸痛、心悸和自律神經失調常互為因果，彼此互相影響著。例如原本有輕微的心律不整，又遇上了自律神經失調，情況便可能加重，若又再加上其他容易加重負擔的風險因子，如喝咖啡，狀況便可能再加劇。另外，自律神經失調往往也和「思緒」有關。王健宇醫師以心臟問題「二尖瓣脫垂」的案例分享舉例說明。以往心臟超音波檢查，一般報告就記錄二尖瓣脫垂，隨醫療進步，檢查更加詳細，三尖瓣、主動脈瓣等也可能同時記錄著，看到報告記錄著五、六行事項，患者原本沒什麼胸悶問題也胸悶了起來。王健宇醫師表示，遇到這樣已經檢查完沒什麼問題，卻因對報告反而感到不適的情況，通常只要醫師幫助病人控制情緒或感覺，狀況往往就能好轉，因為患者打破認為自己生病的惡性循環，進入了良性循環的心境中，症狀有時就能自然消失。這或許也是為什麼有些患者治不好的老毛病，突然某天出現好轉的原因之一。皮膚白斑加劇，也是自律神經失調惹得禍？另一方面，出於自體免疫疾病的白斑，問題往往也不在疾病本身。王健宇醫師表示，其道理也和前述相似，白斑容易出現在臉部位置，一旦出現便影響外觀，心情也會大受影響，也就容易引起自律神經失調，此情況下白斑的問題也就容易更加嚴重，也就進入了一個惡性循環當中。類似這樣的案子不僅限於二尖瓣脫垂或白斑，王健宇醫師分享，許多疾病在當前的環境下或許尚未有妥善的治療方式，但患者了解病情、接受病情，往往病情就好一半。反之，不了解病情、無法接受病情，往往病情加重得更快。心理影響身體，呼籲民眾對於疾病本身不必過度的恐慌。偏頭痛是自律神經失調？醫教避開地雷免頭痛許多人也會納悶，偏頭痛是否也和自律神經失調有關？王健宇醫師表示，確實也可能有所關聯，但還是有些風險因子可以避免，降低偏頭痛的機率。首先是飲食習慣，醫師建議，像是乳酪、起司、巧克力、柑橘、草莓，以及含有硝酸鹽的食物，都應避免為佳。其次是生活規律，許多人熬夜當下並沒有什麼頭痛的問題，忙完之後便好好休息，一醒來就開始頭痛，關鍵就在於睡太久。像這樣的生活規律問題在現代相當常見，醫師建議，每個人都應遵守自己的生活規律，規律一亂，睡得久也未必是件好事，反而往往讓頭痛問題找上門。關於改善頭痛的問題，王健宇醫師也更進一步指出，一般頭痛許多人在還沒開始發作前，就能隱隱約約感覺得到，在這個時候就先預防性用藥，不少人就可以獲得良好的控制，若有頭痛的問題可至醫院神經內科做檢查，現在也有預防性的藥物，可獲得有效的控制。頭痛的問題相當常見，呼籲民眾可多和醫師多做討論，醫患共同努力，有助於改善。