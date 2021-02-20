過年蘿蔔糕還有剩？專家曝「2情況」別吃了：已開始腐敗

雖然春節假期已經結束，但也因為過年期間家家戶戶都會準備豐盛年菜，像是各種肉類、糕粿等，但卻因為量太多，許多家庭可能到現在都還沒消化完。對此，衛福部食藥署也邀請了專家分享「蘿蔔糕」的保存方式，並且提醒民眾，若是家中蘿蔔糕出現「2種情況」，應該要儘快丟掉，別將其吃下肚，會比較安心。

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根據衛福部食藥署《藥物食品安全週報》，中華穀類食品工業技術研究所研發組蘇梅英組長表示，由於不少民眾仍然習慣上傳統市場購買年貨，因此得特別叮嚀，購買糕粿類產品時，應配合冷藏保存，如在露天開放式場所購入，回到家應立即冷藏並儘快食用完畢。

▲過年期間家家戶戶都會準備豐盛年菜，不過也因為量太多，讓許多家庭到現在都還吃不完，而「蘿蔔糕」也是其中之一，對此，就有專家表示，若蘿蔔糕出現2情況，就千萬別再吃了。（示意圖／取自flickr）

蘇梅英也建議民眾購買「包裝完整」、「標示清楚」，且以「冷藏販售」的產品，以降低食安疑慮。若包裝已開封，沒辦法馬上食用完畢，需要存放冷藏0-7℃間。其中要特別醒醒的，則是蘿蔔糕並不適合為了延長保存期限而冷凍，因為澱粉老化後再復熱，會影響口感，變得偏乾硬。

另外，蘇梅英也提醒，用來切糕粿的刀具，民眾也需要將其保持乾淨清潔，一旦發現產品上有長霉，或是表面開始產生濕黏物，就應該立刻丟棄，不再食用。（編輯：郭佩蓉）