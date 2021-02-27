煮錯半輩子！麵條必冷水下鍋　掌握「3要訣」：Q彈不成坨

麵食的種類相當多元，無論是乾麵、湯麵或炒麵，油麵、意麵或義大利麵，都各自有人喜愛。而麵條看似簡單好煮，其實也暗藏學問！專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》專欄就分享了煮麵的「3大要訣」，只要掌握這些撇步，必能煮出Q彈又不成坨的麵體。

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相信許多人在煮麵食，都會遇到「黏鍋」的情況，究竟該如何避免呢？《華夏美食記》就分享了，某位開業30年的麵館老師傅傳授給他的妙招，包括以下3點：

1.麵條一定要冷水（生水）下鍋，千萬別偷懶直接用熱水煮。

煮麵時其實不能直接用開水煮，或是等水煮開後才將麵條下鍋，因為此時鍋中的水溫較高，而麵條溫度則較低，下鍋後可能會出現黏鍋情況。因此，務必記得在冷水時就將麵條全下，等麵條稍微軟化後，再用筷子不斷攪動，如此一來，便能防止麵條沾黏，煮出來的麵也會更加Q彈有嚼勁。

▲煮麵條別直接用熱水！只要掌握「3要訣」，必能煮出Q彈又不成坨的麵體。（圖／翻攝自pixabay）

2.煮麵過程中，記得加入些許食鹽。

許多人在煮麵時，都會站在一旁顧火，等麵條煮熟後就直接撈出來，其實可以在煮麵的過程中加入一點食鹽，這樣煮出來的麵條就會有些許底味，同時還能稍微避免沾黏情形。

3.麵條煮熟後，務必放入冷水中過一下涼水。

一般而言，無論是煮乾麵或湯麵，我們總會把麵煮熟後就直接開吃，不過，這樣的話，麵條很容易會出現黏鍋狀況，或是在試圖將其分開時而斷掉，也特別容易變成一坨一坨的，此時，我們可以把煮好的麵體放進冷水中浸泡個幾秒，這樣麵條就會呈現一種「回縮」的情況，口感會變得特別嫩滑爽口，且每一根麵體將會根根分明。（編輯：許苡晴）