菠菜該挑尖葉或圓葉？買錯恐苦又澀　「3細節」看出鮮嫩

菠菜有著「蔬菜之王」稱號，而提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。不過，你知道菠菜該挑選「尖葉」還是「圓葉」好嗎？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就指出，兩者區別很大，買錯的話，口感恐怕會又苦又澀。

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《味谷的廚房》表示，菠菜一般分為兩種，一種是尖葉菠菜，另一種則是圓葉菠菜，雖然都是菠菜，但無論口感或營養，差別都挺大的！要是選的不好，不好吃還浪費錢。

《味谷的廚房》指出，尖葉菠菜的種子往往都有兩個尖利的刺，這種菠菜是最傳統的品種，耐寒能力較強，非常適合在秋冬種植。尖葉菠菜的菜葉輪廓又細又窄，摸起來又薄又光滑，褶皺相對較少，所以很容易就被煮熟或炒熟了，且這類尖葉菠菜纖維含量也較少，含糖量較高，因此吃起來比較香甜鮮美，沒有太大的苦澀味。若是想清炒、涼拌，推薦選尖葉菠菜，口感會更棒一些。

▲菠菜該挑「尖葉」還是「圓葉」好呢？搜狐美食專欄《味谷的廚房》指出，兩者區別很大，買錯的話，口感恐會又苦又澀。（圖／取自pixabay）

至於圓葉菠菜的種子則沒有刺，耐寒能力較弱，適合越冬後種植，與尖葉菠菜不同，圓葉菠菜的葉片寬大而肥厚，葉柄比較短，根部也非常發達，葉片頂部是橢圓形或圓形的，葉片上的褶皺很明顯，賣相不如尖葉菠菜，但要比尖葉菠菜高產。

圓葉菠菜中的草酸含量比較高，含糖量少，所以吃起來不會那麼甜，稍微有一點澀。由於它的葉子比較厚，在焯水時，圓葉菠菜要焯久一點，要是想燉著吃或者包餃子，可選圓葉菠菜。

此外，《味谷的廚房》也分享了挑選菠菜的妙招，首先是「看菠菜的形狀」，新鮮優質的菠菜形狀整齊，上面沒有枯葉、爛葉和雜質，且用手托住菠菜根部，葉子能夠很好的伸張開來。如果發現葉片有發黃變色或爛葉的情況，代表質量較差、較不新鮮。

其次是「看菠菜的顏色」，選購菠菜時，盡量挑選色澤濃綠，且菠菜根部呈紅色的，這樣的菠菜比較鮮嫩；再者則是「用手摸一摸菠菜的葉子」，若感覺葉子摸起來很有彈性的話，說明水分比較多，相對來說更新鮮些，但若發現菠菜葉子摸起來軟趴趴的，說明存放時間過久，水分流失較嚴重，這種菠菜建議不要購買。（編輯：許苡晴）