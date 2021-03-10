特企／土司配上榛果可可醬　令人享受的「新感覺」滋味

2021年的春季，新感覺自3/12(五) 10:00 開始，推出限時一週的LINE樂兌活動，分享給新感覺的愛好者們，讓大家能透過「新感覺可可夾心」，擁有輕食新時尚，創造出自己獨享的「新感覺」體驗。

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經典迷人的可可風味，始終是烘焙品愛好者們的心頭首選！

生命中最美好的事物，一個是美景、一個是美食，有些商家、有些名店，總能讓我們不禁為了品嘗美食而為之奔赴，然而驀然回首後才發現，那轉角24小時營業的小七，承載著讓人再熟悉不過，卻又能令人回味無窮的美味輕食。

一口咬下先享受柔軟白淨土司的第一瞬間，迎面而來的是深黑濃郁的可可醬，第二口咬下榛果濃郁香氣噴發，充滿令人愛不釋口的幸福感，讓人不禁一口接著一口品嘗。可可醬透過精煉特調，造就出口感細膩美味，讓你隨手一拿就能開封享受這迷人難忘的滋味，細細品嘗「新感覺可可夾心」，總能帶給你餘味無窮的成熟浪漫饗宴。

苦甜之間的微妙平衡 打造獨有的新感覺味蕾關鍵

要擁有恰到好處的甜配上些許的苦味尾韻，新感覺品牌背後的研發、生產人員，可是吃了不少苦頭，開發總長歷時超過一年多的努力，經歷了多次的外部市調，前前後後調了數十次的比例，才找出讓大眾都買單的風味。以義大利榛果可可醬提升香氣，再佐以苦甜巧克力醬那耐人尋味的微微苦甜，調和出苦甜的微妙平衡，打造大人味的享受體驗。

而這兩者原料須保存在18-25℃控溫環境下，才能保有維持其風味與口感，「新感覺可可夾心」除了以榛果提升濃郁香氣外，更是搭配些許炒焙過的花生顆粒，讓整體層次更加豐富與意猶未盡。

用細細攪拌出的可可醬，將幸福感夾入誘人土司裡

與美味不妥協，新感覺可可夾心從用料到製程都別出心裁，餡料採專屬設備製作，透過十多年經驗的師傅們監製，犀利且俐落的工序，精打細算內餡的打發處理，才能掌控住滑順的口感。另外，分毫不差的轉動速率與攪拌秒數，拌出口口濃郁，讓你我能從舌尖上探索出優雅可可香氣，絲滑甜而不膩的口感，每個步驟皆相當重要與講究，確保製作過程中的好品質，只為了帶給大家更加純粹的美妙滋味。

追求不同多層次味覺享受的你，不容錯過

「新感覺」夾心土司系列最迷人之處，就是能讓吃完還保持「高顏值」的食用體驗，輕巧的包裝、不沾手的封邊設計，不管想吃鹹的還是甜的都有對應的選擇，隨時隨地由自己的心情做決定，除了新感覺可可夾心外，還有雞蛋沙拉、草莓夾心、花生夾心與區域限定的鮪魚沙拉，都會生活忙碌的你我，就用新感覺解決想隨時補充輕食又不用擔心吃太多，每天都能變換不同的選擇新感覺。

甜蜜上工，一起擁有「新感覺」每一天

每個人都有屬於自己的新感覺，2021年從此刻開始，就從「新感覺可可夾心」開始吧，這將是個不可錯過的好機會。

※新感覺LINE樂兌活動-「保持時尚新秘訣 每天來點新感覺」

※活動期間：2021/3/12 10:00- 3/18 22:59

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