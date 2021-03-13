小賈斯汀邀台裔女星拍MV 網友大讚演技：快頒奧斯卡
The China Post/綜合報導
2021-03-13 23:00:00
The China Post報導，小賈斯汀的最新單曲「Hold On」於三月五日發佈立即獲得網友熱烈回應。其中，網友更是大讚MV動人的故事和擔任女主角的台裔美籍葛曉潔傑出演技。
正逢此時美國不斷傳出亞裔人士遭逢歧視、攻擊的案件，更凸顯了葛曉潔的選角意義。今年32歲的她飾演小賈斯汀的戀人，在MV中因為患重病，開始經歷化療，導致男主最後為了籌備足夠的錢負擔醫療費用而搶銀行。葛曉潔是台灣知名歌手和演員葛元誠的女兒。她出生於芝加哥，小時候在台灣和亞特蘭大兩地區長大。根據外媒報導，葛曉潔透露身為一位亞裔女演員，要在好萊塢找到自己的立足之地面臨巨大的挑戰。她曾經飾演過「駭客」和「功夫少女」等刻板印象極深的角色，而對於能在小賈ＭV擔任女主角，她也在Instagram上表示感謝，並對小賈斯汀「信任她來講這個故事」感到非常開心。曾飾演CBS影集「室內奇兵」艾瑪的她，也讓許多粉絲大讚她在MV中的演技，其中一位便寫道：「葛曉潔真的太用心詮釋角色了。她值得一個奧斯卡大獎。」憑著她在這支MV中出色的演技，很多人都期待著未來能在大螢幕上看到她更多的作品。