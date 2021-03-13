NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

小賈斯汀邀台裔女星拍MV　網友大讚演技：快頒奧斯卡

The China Post/綜合報導

2021-03-13 23:00:00

今年32歲的她飾演小賈斯汀的戀人
▲今年32歲的葛曉潔飾演小賈斯汀的戀人。(圖|翻攝自Hold On MV)
The China Post報導，小賈斯汀的最新單曲「Hold On」於三月五日發佈立即獲得網友熱烈回應。其中，網友更是大讚MV動人的故事和擔任女主角的台裔美籍葛曉潔傑出演技。
我是廣告 請繼續往下閱讀
正逢此時美國不斷傳出亞裔人士遭逢歧視、攻擊的案件，更凸顯了葛曉潔的選角意義。
今年32歲的她飾演小賈斯汀的戀人，在MV中因為患重病，開始經歷化療，導致男主最後為了籌備足夠的錢負擔醫療費用而搶銀行。葛曉潔是台灣知名歌手和演員葛元誠的女兒。她出生於芝加哥，小時候在台灣和亞特蘭大兩地區長大。
根據外媒報導，葛曉潔透露身為一位亞裔女演員，要在好萊塢找到自己的立足之地面臨巨大的挑戰。
她曾經飾演過「駭客」和「功夫少女」等刻板印象極深的角色，而對於能在小賈ＭV擔任女主角，她也在Instagram上表示感謝，並對小賈斯汀「信任她來講這個故事」感到非常開心。
曾飾演CBS影集「室內奇兵」艾瑪的她，也讓許多粉絲大讚她在MV中的演技，其中一位便寫道：「葛曉潔真的太用心詮釋角色了。她值得一個奧斯卡大獎。」
憑著她在這支MV中出色的演技，很多人都期待著未來能在大螢幕上看到她更多的作品。
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.81%88.19%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
71.84%28.16%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.29%94.71%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀