小賈斯汀邀台裔女星拍MV　網友大讚演技：快頒奧斯卡

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葛曉潔是台灣知名歌手和演員葛元誠的女兒。她出生於芝加哥，小時候在台灣和亞特蘭大兩地區長大。

曾飾演CBS影集「室內奇兵」艾瑪的她，也讓許多粉絲大讚她在MV中的演技，其中一位便寫道：「葛曉潔真的太用心詮釋角色了。她值得一個奧斯卡大獎。」

憑著她在這支MV中出色的演技，很多人都期待著未來能在大螢幕上看到她更多的作品。