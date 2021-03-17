房市／國家級建設將完工 新莊副都心喊衝
財經中心/綜合報導
2021-03-17 18:00:00
新莊副都心過去最高曾成交6字頭，自105年房地合一稅上路後，房市一度盤整至3字頭，去（109）年受惠房市好轉，國家建設到位，新莊副都心強勢回歸，已回升4、5字頭，今年新莊國際創新園區、國家電影中心也將完工，預計再帶5000個就業機會，人口紅利帶動區域穩定發展。
新莊副都心重劃區早先因機場捷運、中央合署辦公大樓、宏匯廣場等交通、建設題材，提升期待值，吸引台商、企業主湧入購買大坪數產品，房價快速飆升。不過，105年房地合一稅上路後，賣壓增加，大坪數產品一般自住買盤較難接受，不時傳出賠售消息，從5字頭滑落4字頭。隨著房市走穩，副都心賣壓逐步出清，加上利率低、游資湧向穩健不動產市場，再加上重大建設逐漸兌現，去年副都心房市明顯回升，信義房屋新莊中原店店長周建行表示，現在的副都心重劃區有如「浴火重生」，去年下半年買氣開始熱絡，今年年後詢問度更高，大多是來自北市的買盤，當地預售屋成交價47、48萬，條件好的預售屋更開價5字頭。周建行進一步分析，過去新莊副都心重劃區的體質較不健康，多為因建設題材消息而佈局的置產客，現在建設已陸續到位，會過來這邊購屋的買盤，多是喜歡這邊居住環境的自住買盤，從1500-1700萬標準兩房車、2000-2500萬三房、3000多萬大坪數居住需求都有。新莊副都心重劃區今年將完工的有2大建設，新北市政府指出，新莊國際創新園區內包括複合式地標大樓「新北宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，可創造5000個工作機會，帶動新莊副都心發展；而新莊國家電影中心為全台第一座國家級的國家電影中心，預計開放之後，將為新莊副都心再創新地標。周建行表示，新莊副都心重劃區為雙北少數腹地大的重劃區，若是產業進駐後，帶來的工作機會也可望為新莊房價帶來支撐力道，目前房價已穩漲，未來有機會穩站5字頭。