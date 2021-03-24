迴轉壽司一堆常搞混！「壽司郎vs藏壽司」怎分 饕客神解
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 13:13:59
台灣迴轉壽司有許多家，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如「壽司郎」、「藏壽司」也相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛。對此，就有網友討論「請問大家分的出壽司郎跟藏壽司嗎？真的很難分辨」貼文引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「其實我也不知道我的障礙在哪裡，但這兩家點我真的永遠分不清楚，因為去吃之前都要先預約，我永遠都搞不清楚哪一間是哪一間，如果不看英文只看日文，我永遠都不知道現在去的這一間是藏壽司還是壽司郎，我到後面真的放棄了，直接用『可以丟盤子那家』跟『沒有丟盤子那家』來代稱，但現在我還是不知道到底壽司郎可以丟盤子還是是藏壽司...」。貼文一出，網友紛紛回應「我也是這樣記，抽扭蛋藏壽司，沒抽的壽司郎」、「丟盤子藏壽司，沒丟盤子壽司郎」、「藍白盤藏壽司，紅色盤壽司郎」、「藏壽司盤子幾乎都藍色沒有很難記吧，看盤子」、「藏壽司藍白底不難認吧？壽司郎的盤子超多顏色，而且是價位分顏色」、「扭蛋才是兩間的指標吧XD藏壽司才有」、「我男友都說吃有扭蛋那家XD就是藏壽司，壽司郎沒有扭蛋，活動才推出」。另外，也有不少網友吐槽「笑死，光看外觀哪能知道盤子跟能不能扭蛋啊，藏壽司的比較短是くら內，壽司郎的日文是片假名！」、「藏壽司，漢字壽司字樣在後面；壽司郎，壽司字樣在前面」、「問隔壁有沒有鮭魚XD沒啦開玩笑，認識一下片假名啦」。（編輯：張嘉哲）