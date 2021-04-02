傳LINE結尾加「喔」較好？網舉實例 更揭1重點：做人難
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 09:42:19
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，而使用社群軟體交流也得重視一些禮儀。而近日就有網友在網路上表示疑惑「傳LINE結尾加『喔』會比較好？」沒想到就有人舉出實例，更揭露了一個重點，直言「做人真的很難」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「工作LINE結尾加『喔』」的文章表示，「我們公司總是用LINE交辦事情，同事之間要問事情也都是用LINE，發現有一兩個同事，幾乎每一句話結尾都要加『喔』」，原PO更舉例「像是『今天下午兩點開會喔』、『你有包裹在我這邊喔』、『好喔』、『他今天請假喔』」，原PO雖然也說「其中也有人日常講話也變成這樣，聽到真的很不習慣，有問過其他人，說這是為了『緩和語氣』用的，大概理解意思」。
但原PO卻不解，「如果每句都這樣，覺得根本沒效果，請問是要緩和什麼？正常講話不行嗎？不加喔，也沒有很兇啊，最後既然是工作，很多句子的本質就是指令句、公告，刻意加『喔』，我覺得很虛偽又不恰當，而且很微妙的是，越不熟的越會加『喔』，覺得彆扭」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示句尾使用「喔」的一個重點，在於「看起來會不會官腔機械化」，「不加語尾助詞會很像不耐煩阿」、「商人、客服官腔語氣就是要想辦法用語尾助詞來緩和語氣，因為用表情符號可能會讓顧客覺得隨便或不夠嚴肅，如果不用語尾助詞又會被某些比較神經的顧客誤會是不是很官腔、很機械、或是不耐煩，所以加語尾助詞是大部分客服文字應對的習慣，以免出問題又要像這樣解釋一長串打一大堆字浪費時間。我就舉個例子，『好。』 、『好哦』哪個看起來語氣比較好？」、「傳訊息就是這樣，你不加點贅字或表情符號別人沒辦法推測你的情緒，但沒辦法推測時又通常會往負面的去想，所以為了避免麻煩還是加一點吧」。（編輯：王柏文）