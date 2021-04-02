NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

傳LINE結尾加「喔」較好？網舉實例　更揭1重點：做人難

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 09:42:19

LINE
▲傳LINE結尾加「喔」較好？網舉實例，更揭1重點。（示意圖／翻攝LINE官網）
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，而使用社群軟體交流也得重視一些禮儀。而近日就有網友在網路上表示疑惑「傳LINE結尾加『喔』會比較好？」沒想到就有人舉出實例，更揭露了一個重點，直言「做人真的很難」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「工作LINE結尾加『喔』」的文章表示，「我們公司總是用LINE交辦事情，同事之間要問事情也都是用LINE，發現有一兩個同事，幾乎每一句話結尾都要加『喔』」，原PO更舉例「像是『今天下午兩點開會喔』、『你有包裹在我這邊喔』、『好喔』、『他今天請假喔』」，原PO雖然也說「其中也有人日常講話也變成這樣，聽到真的很不習慣，有問過其他人，說這是為了『緩和語氣』用的，大概理解意思」。

▲網友們紛紛留言表示句尾使用「喔」的一個重點，在於「看起來會不會官腔機械化」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友們紛紛留言表示句尾使用「喔」的一個重點，在於「看起來會不會官腔機械化」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
但原PO卻不解，「如果每句都這樣，覺得根本沒效果，請問是要緩和什麼？正常講話不行嗎？不加喔，也沒有很兇啊，最後既然是工作，很多句子的本質就是指令句、公告，刻意加『喔』，我覺得很虛偽又不恰當，而且很微妙的是，越不熟的越會加『喔』，覺得彆扭」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示句尾使用「喔」的一個重點，在於「看起來會不會官腔機械化」，「不加語尾助詞會很像不耐煩阿」、「商人、客服官腔語氣就是要想辦法用語尾助詞來緩和語氣，因為用表情符號可能會讓顧客覺得隨便或不夠嚴肅，如果不用語尾助詞又會被某些比較神經的顧客誤會是不是很官腔、很機械、或是不耐煩，所以加語尾助詞是大部分客服文字應對的習慣，以免出問題又要像這樣解釋一長串打一大堆字浪費時間。我就舉個例子，『好。』 、『好哦』哪個看起來語氣比較好？」、「傳訊息就是這樣，你不加點贅字或表情符號別人沒辦法推測你的情緒，但沒辦法推測時又通常會往負面的去想，所以為了避免麻煩還是加一點吧」。（編輯：王柏文）

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
67.19%32.81%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀