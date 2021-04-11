婚假自助餐？行員37天內與同1人結婚4次 銀行拒給假挨罰
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 16:33:07
真的這麼想放假？台北市有一位銀行員，在37天內與同1人結婚4次、離婚3次，藉著反覆結婚請了32天婚假，但銀行只同意第一次結婚的8天假，結果被行員向勞工局申訴，銀行被認定違反《勞基法》遭罰2萬元，銀行不服提起訴願，罕見勞資糾紛案例引發熱議。
綜合媒體報導，該行員在去年4月6日結婚後，申請了8天婚假，隨即在婚假最後一天離婚，隔天與同1人再次結婚，又請8天婚假。就這樣「結了又離，離了再結」反覆操作，37天內與同1人結婚4次、離婚3次，藉此狂請了32天婚假。
銀行方則認為，反覆與同1人結婚實非正常，只同意第一次結婚的8天假。行員一怒之下向北市勞動局檢舉，結果去年10月裁罰結果出爐，銀行被認定違反《勞基法》遭罰2萬元。銀行不服提起訴願，訴願委員會調查後認為銀行訴願有理，撤銷原處分，要勞動局重新調查，再作處分。
網友則紛紛在相關新聞底下留言回覆說，「離婚又馬上結婚，的確是故意的吧」、「鑽漏洞的人不會有操守，在銀行工作根本不適任」、「鑽法令的漏洞投機取巧，年終考績給丙就好，等著汰除」、「真的是把婚姻當兒戲」、「這名行員跟鮭魚有什麼分別」。（編輯：倪浩軒）