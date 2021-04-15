爸媽的愛在住宿中填滿！假日探親團入住LM富人區宇田商旅

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宇田商旅發現在南科LM區以外地工程師們住宿居多，在工作忙碌期間，兒女沒空回去省親，因此只要是附近鄉鎮外漂子女回家看爹娘，宇田相挺，特別推出《返鄉省親專案》，宇田商旅針對「新市」、「善化」、「新化」、「麻豆」、「大內」、「山上」、「安定」等附近鄉鎮的居民，推出讓附近鄉鎮返家省親，及偉大爸媽探親團來南科看子女，只要住宿宇田商旅即可享有優惠房價，二人入住可享1800元、三人2400元、四人2800元特別優惠房價，優惠適用日期在四月份的星期五跟星期六，房間限量推出。
宇田商旅最後也希望可以透過這些安排，牽起父母子女彼此思的線，在宇田住宿團聚，並為爸媽探親團們，推出周邊熱門旅遊景點安排，不同路線，有臺灣史前文化博物館（南科考古館）、山上水道博物館、左鎮石化園區，南瀛天文館、南寶球場、嘉南球場、新化球場等，讓爸媽探親之虞，也可在南科附近來趟親子旅遊，增進親子感情，宇田商旅執行長表示，商旅還提供客人闔家出遊不同路線及當地用餐特色小吃，讓每周下來的爸媽群們有不同散心路線及飽餐美食，各景點從宇田商旅都約在30-50分車程可抵達，宇田商旅貼心服務期盼讓省親專案推出更會獲得讚賞。
路線一：
宇田商旅出發→車程35分鐘→楠西玄空法寺（停留約1.5小時）→車程15分鐘→龜丹六二溫泉（用餐、逛園區）可享泡湯優惠（2小時）→玉井品嘗芒果冰→玉井青果市場→賦歸回程（用餐地點推薦：密枝果農之家 06-5750035 臺南市楠西區密枝里6號 水果餐、龍葵雞、玉井芒果冰：有間冰舖/遇見果香芒果冰）
路線二：
宇田商旅出發→車程35分鐘→玉井雙秀園採蝶豆花（約莫1小時）→玉井白色教堂下午茶（約莫2小時）—玉井品嘗芒果冰→玉井青果市場→賦歸回程
路線三：
宇田商旅出發→車程20分鐘→台南山上花園水道博物館→遊山上玩水道尋覓徑 →怡東農園(週四休息)午餐→南瀛天文台→(賦歸用餐地點推薦：怡東農園（週四休息）
路線四：
宇田商旅出發→車程35分鐘→左鎮化石園區→左鎮驛站冰城芒果冰→午餐：佳佳園桶仔鶏→噶瑪噶居寺→賦歸（用餐地點推薦：佳佳園桶仔鶏（週二休息)）店家電話：0922-192-683）
宇田商旅訂房專線：06-5838999
宇田商旅住宿參考網址：https://www.ehotel-tainan.com/