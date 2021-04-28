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台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授表示，氣喘是呼吸道慢性發炎疾病，短效急救吸入劑只能一時救急，吸入型類固醇則可以抗發炎需長期使用。過往很多人認為只有氣喘發作時才需要用藥，反而錯失治療良機，如果過度使用短效急救藥物，很可能會對氣喘控制非常不佳，正確的治療上應是使用吸入型類固醇從根本治療發炎，定時配合醫囑返診，氣喘才能得到非常好的控制治療。
破解氣喘用藥迷思 應以吸入型類固醇治療
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健教授解說，氣管發炎時使用短效急救吸入劑就像滅火器，只是短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，還會越用越沒效，與其滅火不如防火，正確應是使用吸入型類固醇根本治療呼吸道發炎，做好日常保養，才能減少氣喘急性發作與住院風險。他強調，短效急救藥物需要謹慎使用，才能達到氣喘藥物最好的控制。
過度依賴短效吸入劑 急診住院風險高出7成
台大醫院胸腔內科王鶴健教授與耕莘醫院胸腔內科主任王誠一醫師分析，一項健保資料庫2001年到2015年間近21萬8千多名氣喘病患的用藥習慣，調查發現高達16%氣喘病患一年內使用短效急救吸入劑超過3支以上，相較一年內使用2支以下短效急救吸入劑者，未來一年發生氣喘急性惡化的風險高出72％，死亡風險更高出9成。此項證實錯誤的用藥習慣與急性惡化、死亡風險息息相關。
健康肺氣喘卓越計畫 號召基層診所推衛教
為了持續提升全台氣喘患者治療環境，台灣胸腔暨重症加護醫學會與中華民國診所協會全國聯合會將持續推動「健康肺氣喘卓越計劃」與「全民健康保險氣喘醫療給付改善方案」，目前全台已有400家氣喘認證照護機構共同加入，目前高達3萬4千多位病人受惠，中華民國診所協會全國聯合會塗勝雄理事長提到，近年來透過基層診所的努力，已經降低25%短效急救吸入劑使用，但民眾過度依賴短效急救吸入劑的狀況仍不容忽視。
中央健保署李伯璋署長提到，過去幾年來，早透過「全民健康保險氣喘醫療給付改善方案」的論質計酬機制，搭配雙向轉診制度，已使得氣喘急診與住院比例逐年改善，未來希望進一步透過健保雲端大數據的應用，找出疾病危險因子，優化健保資源分配，提升氣喘照醫療照護品質。
資料來源：健康醫療網 過度依賴短效急救吸入劑 急診住院風險恐高出7成
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