家中拖鞋藏棕色小蟲！網喊「大魔王等級」：千萬別用手打
隨著夏季的腳步逼近，氣候漸漸轉熱，蚊蟲也跟著活躍，而每年的3至5月，更是荔枝椿象常見的季節。對此，昨（3）日晚間，一名女網友在臉書社團《爆系知識家》提到，在家中驚見一隻咖啡色身軀的蟲子，好奇詢問是什麼生物，貼文曝光立刻引發熱議，內行網友一看嚇得瘋喊是「魔王級害蟲！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 13:28:44
原PO表示，在家中拖鞋上驚見一隻沒見過的咖啡色生物，身軀呈微微倒三角形，她不禁好奇詢問「這是什麼蟲？該怎麼處理？先謝謝大家了」。
網友一看立刻驚喊「荔枝椿象……害蟲，必須殺」、「夭壽，大魔王等級的害蟲」、「惡名昭彰的荔枝樁象」、「解決荔枝椿象，我的手段是電蚊拍電暈、噴洗碗精、再用火烤，一定要烤到焦黑才願意放過」、「很會飛，會噴很臭又對皮膚有傷害的液體」；有網友則提醒「千萬別用手打！」「荔枝椿象，不要拍打，看任何地方有沒有蟲卵」。
事實上，「荔枝椿象」又俗稱臭屁蟲，成蟲產卵期自3月中旬起，以4、5月為產卵盛期，成蟲臭液會造成皮膚灼熱、潰爛，噴濺到眼睛也可能導致失明，若在家中發現蟲體，可用肥皂水噴灑蟲體腹部，使其呼吸作用受阻窒息，不慎觸碰荔枝椿象分泌的臭液，需用大量清水沖洗患部，若出現傷口潰爛、疼痛不退的情況就需儘速就醫治療。（編輯：賴詠璿）