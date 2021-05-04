家中拖鞋藏棕色小蟲！網喊「大魔王等級」：千萬別用手打

▲每年的3至5月，是荔枝椿象常見的季節。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲每年的3至5月，是荔枝椿象常見的季節。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 13:28:44

隨著夏季的腳步逼近，氣候漸漸轉熱，蚊蟲也跟著活躍，而每年的3至5月，更是荔枝椿象常見的季節。對此，昨（3）日晚間，一名女網友在臉書社團《爆系知識家》提到，在家中驚見一隻咖啡色身軀的蟲子，好奇詢問是什麼生物，貼文曝光立刻引發熱議，內行網友一看嚇得瘋喊是「魔王級害蟲！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，在家中拖鞋上驚見一隻沒見過的咖啡色生物，身軀呈微微倒三角形，她不禁好奇詢問「這是什麼蟲？該怎麼處理？先謝謝大家了」。

▲每年的3至5月，是荔枝椿象常見的季節。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲每年的3至5月，是荔枝椿象常見的季節。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
網友一看立刻驚喊「荔枝椿象……害蟲，必須殺」、「夭壽，大魔王等級的害蟲」、「惡名昭彰的荔枝樁象」、「解決荔枝椿象，我的手段是電蚊拍電暈、噴洗碗精、再用火烤，一定要烤到焦黑才願意放過」、「很會飛，會噴很臭又對皮膚有傷害的液體」；有網友則提醒「千萬別用手打！」「荔枝椿象，不要拍打，看任何地方有沒有蟲卵」。

▲每年春季荔枝椿象是主要繁殖期。（圖／記者陳雅芳攝，2019.03.06）
▲每年的3至5月，是荔枝椿象常見的季節。（圖／記者陳雅芳攝，2019.03.06）
事實上，「荔枝椿象」又俗稱臭屁蟲，成蟲產卵期自3月中旬起，以4、5月為產卵盛期，成蟲臭液會造成皮膚灼熱、潰爛，噴濺到眼睛也可能導致失明，若在家中發現蟲體，可用肥皂水噴灑蟲體腹部，使其呼吸作用受阻窒息，不慎觸碰荔枝椿象分泌的臭液，需用大量清水沖洗患部，若出現傷口潰爛、疼痛不退的情況就需儘速就醫治療。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀