被偷走的那疫年／計畫受阻、現實夢碎　疫情背後的代價

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事實上，新冠肺炎在去年短短的兩個月內便擴散至全球，截至今（2021）年5月底，全球超過1.7億人口確診，超過356萬人未挺過疫情身亡，而每天的確診人數仍在持續攀升。雖然國際上已有疫苗開打，但還未見病毒受到有效控制，美國至今累計有3千3百萬人次確診，死亡人數破60萬，佔全球死亡比率17%。
2萬在美台生的夢魘 休學或放棄學位的掙扎
受到疫情影響，許多人的計畫因此被打亂。在台灣，2020年的留學生新出國人數(不含正在就讀中的人數)只有267人，相比2017年的5314人、2018年4323人、2019年3628人，幾乎跌至谷底。此外，而台灣海外留學人口又高度依賴美國，近5年來，每年都有超過2萬名台灣學生在美國就讀，佔比將近40%，在美國疫情大爆發之下，所受影響程度更是前所未見。
21歲的許瑞廷在美國北卡羅萊納大學（UNC,Chapel Hill）攻讀心理，原本今年就該畢業，考取研究所，卻因為疫情被迫休學回台，對未來的焦慮與日俱增。
而25歲的褚宏垚考上具有政治家搖籃之稱的喬治華盛頓大學（George Washington University），無奈美國疫情長期嚴峻，他只能選擇先在台大念研究所，但隨著赴美的時間一延再延，他恐怕得放棄好不容易考上的公費留學生資格。他們的故事，都說明了疫情對年輕人生涯規畫的打擊有多大！
70萬人工作受阻 海外就業難更顯台灣低薪問題
除了留學生被影響，在海外工作的台人還要面臨遭裁員的窘況，28歲的Hannah去年遭到新加坡航空裁員，從大學時便立志作為空姐的她只好提前放棄空姐夢。國內的勞動市場也受到嚴重影響，根據勞動部統計，去年有7.3%勞工受疫情影響，相當於約70多萬人被裁員、減薪、不加薪或公司倒閉等困擾。
根據人力銀行統計，不管是餐旅服務、電子資訊、旅遊休閒起薪至少都是台灣的1.5倍，若放棄國外的職缺回台就業相當於變向減薪。專家建議，台灣勞工應該保持工作地點的彈性，配合企業的全球化佈局赴海外工作，但在疫情的影響下，這些規劃只能成為空談。
但時間不等人，總是該為疫情設下「人生停損點」。人力銀行建議，上班族如果是超過6個月沒有薪資收入就應該考慮轉行，無法出國的留學生不應放棄在台灣的工作機會，這些經歷在國外求學也相當有幫助。同時也可以利用被「偷走」時間執行垮領域進修，除了外文能力，商管類專業可以說是跨領域學習的百搭款，讓未來的職涯選擇更多，薪資也更高。
或許在疫情剛開始蔓延的台灣，許多人認為能保有先前的生活已是不幸中的大幸，但儘管如此，在全球化的影響下，還是不少國人在2020年蒙受疫情衝擊，儘管政府祭出紓困和各種彈性政策協助國人度過難關，但過去錯失的機會和流逝的時間已經無法弭補，疫情對人類的影響仍在持續，未來的生活會如何改變誰都說不準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。