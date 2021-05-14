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人夫激推OPPO手機！「超強功能」抖出全場沉默　原因糗大

▲馬來西亞一位華裔男子日前將手機送修時，忘記「登出」電子錢包APP，價值300萬令吉（約新台幣2000萬元）的加密貨幣因此遭竊。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友分享一個對話紀錄，一位人夫推薦朋友買OPPO手機，原因曝光卻讓大家無言。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 18:20:46

近年來智慧型手機不斷發展，各大品牌逐年推出最新最炫的旗艦產品，吸引消費者的目光。每個品牌都擁有一批支持者，民眾下手買新機前，往往都會互相打聽，多方比較。不過就有位網友分享一段對話紀錄，一位人夫強力推薦朋友購買OPPO旗艦手機，但原因曝光卻讓大家都無語了。

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有位網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了一段臉書messenger的對話紀錄，只見一位人夫詢問朋友「你是不是要送你媽手機？」對方回答「對啊怎麼」，人夫興奮推薦「你去買OPPO旗艦機！那個超厲害」，對方好奇「是有厲害到你推薦喔？」

人夫回答推薦理由，「昨天見識到的！母親節帶我老婆小孩去汽車旅館過節，我的蘋果還要問櫃台WIFI密碼，我老婆的OPPO居然都不用密碼就連上了！我老婆說OPPO的旗艦機都有WIFI破密碼的功能！超強」。

▲人夫強力推薦OPPO手機，但原因卻不太對勁。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲人夫強力推薦OPPO手機，但原因卻不太對勁。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
OPPO手機真有這麼厲害？老司機立即看出箇中奧妙，貼文一曝光獲得超過4千位網友按讚，大家紛紛留言回覆說，「老婆常常有人與人的連結」、「有沒有看到那道光～綠綠的」、「老婆是VIP，你是綠IP」、「先不要管oppo了，你聽過綠光嗎」、「應該是免費wife」。有網友不懂詢問什麼意思，內行網友指出，「老婆早去過了」、「老婆已連結過」。（編輯：倪浩軒）

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