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小狗嚇到驚慌亂竄！飼主找不到原因　一看監視器超傻眼

▲國外一名飼主在客廳歇息，忽然自己的狗狗突然驚嚇大叫，讓她馬上起身查看，但卻沒發現任何異狀。（圖/達志影像美聯社/Caters News/@chriztinamarie）
▲國外一名飼主在客廳歇息，忽然自己的狗狗突然驚嚇大叫，讓她馬上起身查看，但卻沒發現任何異狀。（圖/達志影像美聯社/Caters News/@chriztinamarie）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 20:03:21

狗狗的一舉一動都會讓飼主非常緊張！尤其又是突然其來的超大反應，更會讓飼主膽戰心驚。而國外一名女飼主與自己所養的兩隻狗原本在客廳，結果其中一隻狗突然受到驚嚇，嚇得整個彈開，沒想到主人上前查看時，卻未發現任何異狀，直到調看監視器之後，讓她傻眼的笑了出來。

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綜合外媒報導，美國德克薩斯州（State of Texas）一名女子斯蒂芬妮（Stephanie）養了兩隻狗狗，而正當自己與一隻狗雷神（Thor）坐在沙發上休憩時，突然聽到五個月大的狗狗阿利斯泰爾（Alistair）慘叫一聲，且下秒開始驚慌亂竄，緊接著斯蒂芬妮與雷神都起身向前查看，但卻都沒有發現阿利斯泰爾受到驚嚇的地方有何異樣。

後來，斯蒂芬妮為了一查阿利斯泰爾到底受到什麼東西驚嚇，於是調看了另一個方向的監視錄影器，結果發現真相原來是，阿利斯泰爾靠近門窗時，卻因為自己的「倒影」嚇到尖叫，以為是另外一隻狗狗在門外，所以才驚慌亂竄，這也讓斯蒂芬妮笑了出來，將該段視頻公布在網路上，引發討論。

▲結果竟然是因為小狗被自己的倒影給嚇到，讓飼主看傻了眼。（）
▲結果竟然是因為小狗抬頭時，被自己在門窗倒影給嚇到，讓飼主看了監視器之後傻眼後笑了出來（圖/達志影像美聯社/Caters News/@chriztinamarie）
而該影片曝光之後，引發網友熱烈討論「太好笑了吧！被自己倒影嚇到」、「真沒想到牠被自己倒影嚇到呢www」、「我家的狗也被嚇過，真的是好好笑呢」、「很正常的，一個神經沒轉過來，以為是其他狗狗」、「真是逗趣呀www」、「太可愛了，好險不是其他東西」。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
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