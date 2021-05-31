影／700個護身符打造！香蕉壁畫變「祈福台灣」 傳遞溫暖
藝人「香蕉 王俊傑 」將家中香蕉壁畫，結合過往曾結緣的700多個護身符，打造成「祈福台灣」，盼望能將這些正能量，用不同的方式讓它「遍布全台」，他希望能在國內疫情嚴峻時刻，14天不出門的時間，用自己能做得到的方法，替台灣祈福加油！
影像中心/綜合報導
2021-05-31 14:51:15
影片中香蕉表示「祈福香蕉」的企劃，其實3個月前就有計畫進行，苦於沒時間，近期剛好待在家14天，便決定執行這項計畫。影片中香蕉開箱過往以前與信徒、廟宇結緣的護身符，從北至南、收集幾乎全台廟宇神明的結緣品，香蕉都保存的很好。香蕉邊開箱，邊想起過往與信徒、廟宇結緣的故事。
他將黃色系的護身符挑出，將家中的香蕉壁畫倒掛，香蕉便宛若是台灣地圖般的模樣，接著他將護身符，以地理位置、祈福含意，一個個擺放至壁畫上，如「蕉倒」，也代表著教導大家要口罩戴好戴滿，燈籠代表把台灣人的前路照明，意旨嚴峻的疫情終有天明的時候。
充滿正能量的影片釋出後，不少網友大讚香蕉創意十足：「很棒的香蕉創意、正能量、也要感恩眾神明保佑台灣人民」、「覺得好有創意，有時候遇到事情反向思考或許也是一件好事」、「超棒的一幅畫，祈求疫情退散，台灣加油」、「好有意義的一幅人生旅途記錄」。（影音編輯：謝美伶） ▶感謝授權：香蕉
完整影片：https://youtu.be/rNAotytgKts