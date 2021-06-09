房市／實登2.0將上路　門牌完整揭露

實價登錄新制三法已由行政院核定7月1日施行，包括成交案件地號與門牌完整揭露、預售屋成交後30天內須申報、禁紅單轉售等五大變革。房市專家指出，對消費者來說最要注意紅單轉售的禁令，以免違規，另外，成交案件地號與門牌全揭露、預售屋成交30天內須申報，則對價格穩定性則更有助益。
財經中心/綜合報導
2021-06-09 08:30:00
針對實價登錄2.0新制，內政部歸納五大變革重點。第一，地號與門牌完整揭露，不再只接露區段化的資訊（例如，中正路1-30號），且會溯及既往揭露已提供查詢的300多萬筆成交資訊；第二，預售屋銷售前將建案資訊及定型化契約報請地方政府備查，銷售後則要在簽約30日以內申報成交價格；第三，為查核申報正確性，增加地方政府對交易當事人查閱文件的權責，且若申報不實或未依期限申報，加重罰鍰；第四，禁止紅單轉售；第五，預售屋定型化契約內容若違反法規，可直接按戶（棟）處6至30萬罰鍰。
信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，實登2.0對消費者來說最重要的莫過於地號與門牌完整揭露後，查詢行情更方便準確；其次，原本預售屋要成屋交屋後，才看得到2、3年前預售階段的價格，如今也有更即時的行情可以看，唯要注意的是，同區段不同建商品牌的預售屋，其價格本就存在差異，但若是同個社區的行情，比較上更為精準，消費者比較不怕買貴。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，地號與門牌完整揭露，對於房價的穩定性更高，但建議消費者仍要注意備註欄，例如是否拆算車位價格、是否為親友間移轉、是否為都更地主戶、有無附贈家具、有無增建空間等，都會影響到每戶成交單價的高低；禁止紅單轉售部分也應特別注意，為禁止低成本的不動產操作，消費者以往只需付低廉的訂金，就可以轉售紅單藉此獲利，未來必須至少進入「支付簽約金」的階段才能轉售，否則就有違規之虞。
至於預售屋成交30日內也須申報，郎美囡說，預估要1年之後，待疫情趨緩、交易量回穩，且整體交易筆數累積到更多的量，對於預售屋行情更能精準掌握。不過，相對來說，因價格明確揭露，消費者議價空間可能也會相對縮小。