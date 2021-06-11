COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

炒花椰菜直接下油鍋？行家喊「少一步」易碎：很多人做錯

▲大廚炒花椰菜的正確做法曝光，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大廚炒花椰菜的正確做法曝光，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 12:07:30

花椰菜是許多人家裡常見的蔬菜之一，無論是清炒或水煮都很好吃，且營養價值極高，深受不少民眾喜愛。不過，很多人炒花菜時，都是洗乾淨後直接丟下油鍋，會發現這樣炒出來的花椰菜不夠脆，又很容易碎掉。近日，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，大廚炒花椰菜的正確做法，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，將花椰菜弄成小塊，放在鹽水中浸泡，因為花椰菜太密集，裡面很容易隱藏一些小蟲子，用鹽水可以把髒東西浸泡出來，清洗乾淨之後，把花椰菜撈起來瀝乾，放在盤子裡備用。接著把蒜末、辣椒切好，先用一個鍋子燒水，待水滾後把花椰菜放下去川燙一遍，強調這個步驟絕不能少，且很多人都做錯，如此一來可以減少炒花椰菜的時間，讓花椰菜不容易變碎。

▲▲大廚炒花椰菜的正確做法曝光，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大廚炒花椰菜的正確做法曝光，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）
花椰菜川燙撈起後，放在冷水中浸泡一會，使花椰菜口感變得清脆。把油倒入鍋中，先用蒜末和辣椒爆香，再依照個人喜好加入少許肉片一起拌炒，等肉片顏色轉變之後，就可以將花菜下鍋一起翻炒，再加入生抽、蠔油等調味料，讓顏色看起來更有層次。

最後，加點熱水大火翻炒，差不多就可以將整道菜起鍋，這樣炒出來的花椰菜，不僅吃起來味道鮮美，口感也非常清脆。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀