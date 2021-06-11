炒花椰菜直接下油鍋？行家喊「少一步」易碎：很多人做錯
花椰菜是許多人家裡常見的蔬菜之一，無論是清炒或水煮都很好吃，且營養價值極高，深受不少民眾喜愛。不過，很多人炒花菜時，都是洗乾淨後直接丟下油鍋，會發現這樣炒出來的花椰菜不夠脆，又很容易碎掉。近日，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，大廚炒花椰菜的正確做法，讓炒出來的花椰菜更加入味好吃。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 12:07:30
首先，將花椰菜弄成小塊，放在鹽水中浸泡，因為花椰菜太密集，裡面很容易隱藏一些小蟲子，用鹽水可以把髒東西浸泡出來，清洗乾淨之後，把花椰菜撈起來瀝乾，放在盤子裡備用。接著把蒜末、辣椒切好，先用一個鍋子燒水，待水滾後把花椰菜放下去川燙一遍，強調這個步驟絕不能少，且很多人都做錯，如此一來可以減少炒花椰菜的時間，讓花椰菜不容易變碎。
花椰菜川燙撈起後，放在冷水中浸泡一會，使花椰菜口感變得清脆。把油倒入鍋中，先用蒜末和辣椒爆香，再依照個人喜好加入少許肉片一起拌炒，等肉片顏色轉變之後，就可以將花菜下鍋一起翻炒，再加入生抽、蠔油等調味料，讓顏色看起來更有層次。
最後，加點熱水大火翻炒，差不多就可以將整道菜起鍋，這樣炒出來的花椰菜，不僅吃起來味道鮮美，口感也非常清脆。（編輯：賴詠璿）