樓梯突長「L型詭異通道」！內行一看臉綠：拆開有新世界

防疫期間民眾多半只能待在家，也有了更多時間觀察自家環境，日前就有名網友發現自家樓梯一角出現異狀，不知不覺間就長出了一條L狀的詭異條狀物，看起來像是木屑和砂礫推疊而成，無奈之下只好拍下這個畫面向網友求助。沒想到不少專業網友一看立刻有了解答，紛紛搖頭表示「慘了」、「木板拆掉你會看到新世界」、「中大獎了」。

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這名原PO貼出家中一隅的畫面，並解釋這是樓梯某階的角落，在他沒注意的情況下，短短一個星期就長出了「倒L型條狀物」，表面看起來還鋪滿了木屑，不敢輕易碰觸的他只好在臉書

發文向網友求助「這是長了什麼東西？能夠直接刮掉嗎？還是需要噴什麼劑來預防或滅絕呢？真心求救啊！」。

照片曝光後，不少眼尖民眾發現原PO家這詭異物體事實上就是白蟻的「蟻道」，是白蟻利用泥巴、木屑與小顆砂石築成的通道，許多內行網友也紛紛留言建議「中大獎了，這是白蟻，只能找專業的來了」、「要找除蟲公司了，自行噴藥的話沒辦法根除，只是逼牠們搬家而已，本來沒事的地方都會有事，殺不完的！」、「這洞延伸的木質裝潢恐怕都要報廢了，裡面有白蟻窩，木板拆掉你會看到新世界」。

▲一般白蟻會透過門縫或窗緣建造蟻道。（圖／翻攝自《台灣昆蟲同好會》）

事實上，根據《台灣昆蟲同好會》之前發布的

「白蟻十問─分飛懶人包」

指出，若想有效防止白蟻入侵，家中可採用偏暖黃色光源與硬質木材家具，此外木材經過防蟲害處理也能有效杜絕蟲患，但若家中發現白蟻的工、兵蟻棲息，建議仍需徵詢專業的除蟲公司處理。（編輯：楊智傑）