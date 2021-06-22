COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

最洗腦的Slogan是啥？眾喊「2經典神句」：直接被洗20年

▲有網友好奇「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 16:13:49

許多廣告通常都會藉由特殊、有趣的詞句，或是很有記憶點的旋律，來吸引消費者的目光，對此，就有網友好奇，「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「最洗腦的slogan」為題發文，表示有些Slogan真的很洗腦，明明就感覺很「俗」，卻一直會在腦海中無限循環。原PO也接著舉例幾個他認為很洗腦的Slogan，像是「感冒用斯斯」、「福利熊、熊福利」等，「各位還有什麼很洗腦的Slogan可以分享的嗎」？

▲有網友好奇「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「Qoo有種果汁真好喝」、「青菜抵家啦」、「只有遠傳沒有距離」、「你終究要開歐洲車為何不現在就買」、「RED BULL給你一對翅膀」、「喝咖啡吃甜食」、「 掰葛～白鴿」、「熱愛105度」、「控八控控」、「 找飯店......」、「今晚 我想來點」、「是你的是我的」、「pinky pinky 三種口味」、「一家烤肉」、「好吃的sushi在爭鮮」、「你累了嗎」。

其中，受到最多網友點名則是與原PO一樣的「福利熊」和「斯斯」，「福利熊」、「福利福利everyday~」、「福利熊 熊福利」、「被斯斯洗腦20年」、「感冒用斯斯，咳嗽用斯斯」、「福利熊熊福利」、「福利福利真的讓人很喜歡耶，覺得可愛」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀