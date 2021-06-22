最洗腦的Slogan是啥？眾喊「2經典神句」：直接被洗20年

許多廣告通常都會藉由特殊、有趣的詞句，或是很有記憶點的旋律，來吸引消費者的目光，對此，就有網友好奇，「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。





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該名網友在PTT以「最洗腦的slogan」為題發文，表示有些Slogan真的很洗腦，明明就感覺很「俗」，卻一直會在腦海中無限循環。原PO也接著舉例幾個他認為很洗腦的Slogan，像是「感冒用斯斯」、「福利熊、熊福利」等，「各位還有什麼很洗腦的Slogan可以分享的嗎」？





▲有網友好奇「最洗腦的Slogan」是什麼，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

其中，受到最多網友點名則是與原PO一樣的「福利熊」和「斯斯」，「福利熊」、「福利福利everyday~」、「福利熊 熊福利」、「被斯斯洗腦20年」、「感冒用斯斯，咳嗽用斯斯」、「福利熊熊福利」、「福利福利真的讓人很喜歡耶，覺得可愛」。（編輯：郭佩蓉）



