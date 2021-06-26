豬肉絲炒青菜總是乾又柴？一堆人搞錯「這步驟」：差太多

許多婆媽經常煮香氣四溢、營養滿分的「肉絲炒青菜」，但有時吃到的肉絲總是乾又柴，對此，就有大廚分享，很多人都搞錯「下醬料順序」的這個步驟，因此才會和外面餐廳吃的差很多，只要學會了，之後料理肉絲炒菜，再也不乾柴！





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根據專寫美食的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，很多人會將肉絲與青菜一起下鍋炒，也因為豬肉相當好搭配，無論搭上什麼菜，通常都還不錯吃，但有些人總是將豬肉炒的乾又柴，「如果隨意的放調味料，不按照順序，就會炒出乾柴的豬肉」。





▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享在料理豬肉絲炒青菜時，「這步驟」很重要。（圖／翻攝自《小乾倩倩的遊戲的美食》）

最後，《小乾倩倩的遊戲的美食》也再次提醒，若想將豬肉炒菜更有味道，就要記好順序，先把油鍋預熱，接著把切好的豬肉倒進去，炒一下子就可以倒點醬油提色、提鮮，而在炒豬肉時，要記得適時用鏟子翻炒，不然肉容易糊掉，在豬肉差不多快熟時，就可以撒點鹽巴準備起鍋了。（編輯：郭佩蓉）



