鮮奶每開必漏！婆媽崩潰「鎖緊卻沒用」　釣內行曝神解法

許多民眾天天都要喝上一杯營養滿滿的鮮奶，而在各家超市、賣場也都能買到各式各樣大小、包裝的鮮奶，然而，就有一名女網友很崩潰，因為買了家庭號的鮮奶，豈料蓋子打開後鎖緊，還是會漏出來，因此相當苦惱，貼文一出，也釣出內行人曝神解法。





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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示最近家裡很愛喝某牌子的鮮奶，於是她便到超市買了兩罐家庭號的鮮奶回家，但她也發現，只要蓋子打開，之後再鎖緊，還是會滴奶，因此相當苦惱，「好像有一些品牌的鮮奶都會這樣，不知道大家都把鮮奶放在冰箱的哪一層呢」？





▲女網友因為鮮奶會漏出，感到相當苦惱。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

也有不少網友透露，「封膜」記得不要全撕開，「大罐的鮮奶蓋子打開後，都會有封膜，封膜不要全撕掉，每次倒完牛奶封膜要蓋回去，再拴緊瓶蓋，躺著放就不會漏了」、「銀色那一層膜不要完全撕掉」、「封口的膜不要全撕，倒完牛奶，蓋回封膜再蓋上蓋子就不會漏了」、「我也是這樣撕都沒漏～」。





另外，還有內行人表示，只要將瓶蓋環拔掉，再擠一點空氣出來，便能有效預防鮮奶漏出問題，「大瓶的都會滴奶，我做法是把瓶蓋下面的那一圈拔掉後，擠一點空氣出來，再把瓶蓋蓋緊，有一點負真空的感覺，就不容易滴奶出來了，可以試試，不怕漏奶，有的奶瓶不用去圈圈也可以擠出空氣，也行，只要瓶子微負壓氣不會漏（關緊）就行了，小瓶也適用」、「可以把瓶蓋環給剪掉、就不會漏了」、「沒錯，瓶身壓住擠一些空氣出來再蓋上，就完全不漏了」、「我也是用這招」。（編輯：郭佩蓉）



