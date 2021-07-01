麵包都放改良劑才蓬鬆？糕餅公會3點闢謠澄清：完全錯誤

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以現行台灣麵包技術優良，並不需要添加即可形成蓬鬆的效果」

「剛出爐的麵包，須經冷卻後再封裝，以避免受到污染」。

▲臺中糕餅公會表示，「以現行台灣麵包技術優良，並不需要添加即可形成蓬鬆的效果」。（示意圖／取自pixabay）

「我國大部份採用乾燥水果製成，並無新鮮度問題。只有少部份丹麥水果麵包，採用新鮮水果，並於水果表層塗上果凍膠保護，至少有24小時以上的安全期」

台灣的烘焙技術，在這半個多世紀以來，已達到國際水準