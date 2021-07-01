麵包都放改良劑才蓬鬆？糕餅公會3點闢謠澄清：完全錯誤
台灣享有烘焙王國的美譽，近日網路上流傳中國大陸美食料理搜狐號上有關麵包的謠言，讓臺中市糕餅公會對此澄清直言「完全錯誤」，同時並傳達正確訊息，為民眾提供正確的烘焙知識，更列出了3項重點詳細解釋，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-01 15:28:37
臺中糕餅公會表示，謠傳內容「蓬鬆麵包之所以會蓬鬆，主要是因為裡面添加了改良劑」其實是錯誤的，事實上「以現行台灣麵包技術優良，並不需要添加即可形成蓬鬆的效果」，再來則是「散裝麵包不確定在櫃子裡放了多久，或許已經在慢慢變質，吃的時候口感會大打折扣，對身體也沒什麼好處」，實際上「剛出爐的麵包，須經冷卻後再封裝，以避免受到污染」。
最後「水果麵包上的水果剛做好的時候是新鮮的，但放一段時間沒賣出去，水果很快就會變質，有些無良商家還會在裡面放添加劑」，臺中糕餅公會也說「我國大部份採用乾燥水果製成，並無新鮮度問題。只有少部份丹麥水果麵包，採用新鮮水果，並於水果表層塗上果凍膠保護，至少有24小時以上的安全期」。
最後臺中糕餅公會理事長蔡萬財更直言，台灣的烘焙技術，在這半個多世紀以來，已達到國際水準，「不論在食材挑選、餡料調配、技術工法等過程都在不斷精良」，在口味上更是「尊重食材產地節令與地域性，創造出特有台灣味的麵包」，台灣的烘焙師也都陸續拿下世界麵包大賽獎項，用料實在、美味安心的台灣麵包，總帶給人們最樸實、最初的溫暖味道，每吃一口都是幸福的舌尖饗宴。（編輯：王柏文）