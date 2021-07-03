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若大谷是「漫畫主角」書名該叫啥？網：笑死！誰敢這樣畫

▲大谷翔平今年在大聯盟以二刀流身份頻頻創造驚奇，今（3）日更擊出雙響砲締造個人單季30轟的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今年在大聯盟以二刀流身份頻頻創造驚奇，今（3）日更擊出雙響砲締造個人單季30轟的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 18:07:04

出身自日本的大谷翔平今年球季以雙刀流身份在美國大聯盟頻頻創造驚奇，今（3）日更擊出雙響砲締造個人單季30轟的紀錄，超越了「棒球之神」貝比魯斯投打雙刀流該年的成績，好表現可說是有目共睹。對此，就有網友詢問大家，如果大谷翔平是漫畫主角，那麼書名該叫什麼才好？問題一出引發熱議，更有人直呼大谷的表現根本「漫畫都不敢這樣畫！」

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有網友在PTT發文，稱讚大谷真的是「比小說主角還要扯的男人」，好奇詢問大家，如果大谷翔平是小說漫畫的主角，那麼「這本書名叫什麼才好？」但原PO也不禁直言，「漫畫都不敢這樣畫！」

▲天使隊日籍二刀流大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
文章發佈後掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「被神眷顧的孩子」、「笑死」、「平凡高中生的我轉生到美國大聯盟」、「爆球王」、「天才高中棒球王」、「笑話大聯盟」、「棒球小將谷」、「怕進一壘的我，都打全壘打就對了」、「打擊能力點滿的我，卻意外成為了投手」、「漫畫作者會被罵根本不懂棒球，笑死」。

▲天使隊日籍二刀流大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
大谷今日在比賽中不僅擊出2隻全壘打，還有1次盜壘成功，本季已經累積30轟10盜，不僅擁有長程火力還有速度，再加上大谷以投手身份先發出場12次，拿下3勝1敗的成績，累積防禦率3.60在60局投球中猛飆83次三振。投打兩端都有優異表現，許多外國媒體都讚嘆，根本已經找不到詞彙來形容大谷！（編輯：倪浩軒）

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