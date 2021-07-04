筍子太多怎保存？內行曝「關鍵」多放4天：口感脆甜升級

夏天是各種筍的產季，尤其在炎熱的夏季來一道涼拌竹筍或是煮鍋筍子湯，是再適合不過的了，不過，就有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式，貼文一出，就有婆媽曝「關鍵」，直呼「甜度高又爽脆」。





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該名網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己不知道筍子如果要分三餐煮，那麼「保存方式」是要先煮過等水涼了以後，再帶水冷藏；還是不用帶水冷藏，「請問差別在哪裡？謝謝」。





▲有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

也有婆媽加碼分享訣竅，「筍子貴在爽脆有甜，帶殼水煮可保持筍味且甜度較高。帶水冷藏可保持水份，口感爽脆。1、外殼略為刷洗，2、水滾煮5分鐘，熄火悶10分鐘，3、開蓋，隔水快速降溫，連筍帶水冷藏，可儲存3~4天。筍子水可在當作高湯利用，例如煮排骨湯」。





另外，還有專業網友表示，「綠竹筍以帶殼水煮最能吃到涼筍（沙拉筍）的鮮甜，一般都是煮好等整鍋水涼了再直接進冰箱冷藏，在冰箱保存以1-3天內最佳；如果冰箱冷度不足的話帶殼的竹筍容易滋菌會產生臭味，所以有些人是不帶水冰，但冰一段時間竹筍斷面會變較乾，解決方式之一就是要削去比較多的皮，原po的筍子大很多又沒牛角狀且未看到有竹節，我猜應該是黑殼綠竹筍或麻竹筍品種，一般是煮湯、煮粥使用，若是這些品種的冷藏，反正已經去殼煮了，那它的湯是乾淨的，就帶水冷藏吧」。（編輯：郭佩蓉）



