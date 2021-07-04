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筍子太多怎保存？內行曝「關鍵」多放4天：口感脆甜升級

▲有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式，貼文一出，就有婆媽曝「關鍵」，直呼這樣煮「甜度高又爽脆」。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式，貼文一出，就有婆媽曝「關鍵」，直呼這樣煮「甜度高又爽脆」。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 10:45:49

夏天是各種筍的產季，尤其在炎熱的夏季來一道涼拌竹筍或是煮鍋筍子湯，是再適合不過的了，不過，就有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式，貼文一出，就有婆媽曝「關鍵」，直呼「甜度高又爽脆」。

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該名網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己不知道筍子如果要分三餐煮，那麼「保存方式」是要先煮過等水涼了以後，再帶水冷藏；還是不用帶水冷藏，「請問差別在哪裡？謝謝」。

▲有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲有網友好奇筍子的料理方法以及保存方式。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
貼文一出，引起網友熱議，「帶煮竹筍水同時冷藏，比較新鮮」、「煮熟帶水冷藏」、「帶水冷藏比較不會那麼快老，沒帶水冷藏很快就會老掉了」、「帶水可放久一點」、「最好帶皮煮最好」、「煮熟後就不會繼續熟成老化， 煮完瀝乾水分（切勿再碰到生水）放入袋子（冷藏）保存」。

也有婆媽加碼分享訣竅，「筍子貴在爽脆有甜，帶殼水煮可保持筍味且甜度較高。帶水冷藏可保持水份，口感爽脆。1、外殼略為刷洗，2、水滾煮5分鐘，熄火悶10分鐘，3、開蓋，隔水快速降溫，連筍帶水冷藏，可儲存3~4天。筍子水可在當作高湯利用，例如煮排骨湯」。

另外，還有專業網友表示，「綠竹筍以帶殼水煮最能吃到涼筍（沙拉筍）的鮮甜，一般都是煮好等整鍋水涼了再直接進冰箱冷藏，在冰箱保存以1-3天內最佳；如果冰箱冷度不足的話帶殼的竹筍容易滋菌會產生臭味，所以有些人是不帶水冰，但冰一段時間竹筍斷面會變較乾，解決方式之一就是要削去比較多的皮，原po的筍子大很多又沒牛角狀且未看到有竹節，我猜應該是黑殼綠竹筍或麻竹筍品種，一般是煮湯、煮粥使用，若是這些品種的冷藏，反正已經去殼煮了，那它的湯是乾淨的，就帶水冷藏吧」。（編輯：郭佩蓉）

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
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