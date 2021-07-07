人妻突認證「循環扇太有效」！理由糗炸被推爆：威力十足

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聽到老公這段話，立馬讓她當場大笑不已，「因為我剛剛放了一個屁，沒想到循環扇太有效了，在我放屁後不到5秒，屁就很快速的散到書房了」，但讓她更尷尬的是「最近剛好腸胃有點問題，我的屁真的都很臭....上述的狀況不斷重複發生快10次XDDD」。
貼文曝光後，立馬引來不少鄉民笑翻留言，「這麼循環，真是太好笑了」、「放完應該要喊一下毒氣警報，先生最後應該團戰會輸掉，因為一手捏著鼻子」、「循環扇真的有用（認證）」、「登光美，氣氛佳，還附贈10顆屁」、「看來真的威力十足」、「好消息是循環扇真的蠻有用的XD」。
事實上，台電先前就曾於臉書粉專《電力粉絲團》上建議，民眾打開冷氣時可搭配循環扇一起使用，不僅能幫助室內空氣對流，還能提高冷房效果來省電。台電解釋，循環扇跟電風扇長得很像，一般的電扇是利用「風吹過皮膚表面將熱量帶走」，因而讓人覺得涼爽；循環扇則因扇葉及設計不同，可吹出螺旋柱狀的集中風力，較適合用來帶動室內空氣流通。（編輯：陳雅雲）
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