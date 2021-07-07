COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

人妻突認證「循環扇太有效」！理由糗炸被推爆：威力十足

▲一名人妻實測使用循環扇後，就認證表示「太有效了！」但原因一曝光，立馬引來許多鄉民笑翻留言。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名人妻實測使用循環扇後，就認證表示「太有效了！」但原因一曝光，立馬引來許多鄉民笑翻留言。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 20:05:17

炎炎夏日到來，民眾不免都會打開冷氣涼爽一番，不少人還會搭配電風扇等設備，以此來增加室內空氣循環。不過，就有一名人妻透露，近日因疫情都和老公兩人待在家中，卻意外讓她認證「循環扇太有效」，原因曝光後，就讓鄉民們紛紛笑翻留言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示最近受到疫情影響，長時間都和先生兩人待在家中，「兩個人不是躺在客廳沙發上，就是在坐在書房電腦前」。但她透露，某天自己躺在沙發上滑手機，而先生在書房玩電腦，「正當我們彼此都沉浸在自己的世界之際，在書房的先生突然發出了一句哀嚎『怎麼有奇怪的味道？？？』」

聽到老公這段話，立馬讓她當場大笑不已，「因為我剛剛放了一個屁，沒想到循環扇太有效了，在我放屁後不到5秒，屁就很快速的散到書房了」，但讓她更尷尬的是「最近剛好腸胃有點問題，我的屁真的都很臭....上述的狀況不斷重複發生快10次XDDD」。

▲人妻意外因循環扇讓在書房的老公聞到她排放出來的屁味。（圖／翻攝PTT）
▲人妻意外因循環扇讓在書房的老公聞到她排放出來的屁味。（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，立馬引來不少鄉民笑翻留言，「這麼循環，真是太好笑了」、「放完應該要喊一下毒氣警報，先生最後應該團戰會輸掉，因為一手捏著鼻子」、「循環扇真的有用（認證）」、「登光美，氣氛佳，還附贈10顆屁」、「看來真的威力十足」、「好消息是循環扇真的蠻有用的XD」。

事實上，台電先前就曾於臉書粉專《電力粉絲團》上建議，民眾打開冷氣時可搭配循環扇一起使用，不僅能幫助室內空氣對流，還能提高冷房效果來省電。台電解釋，循環扇跟電風扇長得很像，一般的電扇是利用「風吹過皮膚表面將熱量帶走」，因而讓人覺得涼爽；循環扇則因扇葉及設計不同，可吹出螺旋柱狀的集中風力，較適合用來帶動室內空氣流通。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.62%8.38%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.17%80.83%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀