客戶字跡太亂！「這姓氏」看攏嘸 內行曝解答：長輩才懂
有些人在寫字時，為了方便及快速，會用簡體字或草寫帶過，但可能因此造成別人閱讀上的困難。對此，就有網友分享，其中一位客戶留的手寫資料，但對方的字跡太奇特，導致他看不懂姓氏，只好發文求救「這個是什麼姓氐？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 00:18:33
原PO在《PTT》貼出一張圖片，並表示這是客戶留的手寫資料，需要建檔案，但其中有位客戶的姓氏被圈起來，因為對方的字跡相當獨特，讓他看了相當困惑，於是只好發文問「這個字真的搞不懂是什麼，容我求助一下，這個是什麼姓氐？」
貼文曝光後，網友們也紛紛猜測，「應該是陳吧」、「陳，就算看不懂也猜陳」、「寫得還像個陳」、「感覺是傅」、「馮吧，不確定就打電話問吧」、「雖然可以打電話過去問，但問對方姓啥好像有點微妙」、「寫這種字真的看不懂」、「這草寫還真的看不懂」、「我看過有人學是這樣寫 但姓氏的話...」。
不過，就有內行的網友出面解答，「張，一看就覺得眼熟，父母都這樣寫這個字」、「我媽說張的簡寫」、「張吧，我奶奶也都這樣寫」、「我問我媽，她一看就說這是張，可能是老一輩的會用的草寫」、「寫寫看張就知道那個筆劃方位的簡寫感覺」、「老一輩的人就這樣用」、「張，我也都這麼寫」。（編輯：許智超）