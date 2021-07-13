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衣服洗不乾淨又容易舊？內行曝「3雷區」：一堆人常犯

▲搜狐號《雨香》教導大家，洗衣服別只會放洗衣粉、洗衣精，還得避開許多人常犯的「3雷區」。（圖／NOWnews資料照）
▲搜狐號《雨香》教導大家，洗衣服別只會放洗衣粉、洗衣精，還得避開許多人常犯的「3雷區」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 13:46:11

洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。不過，時常分享生活小常識及運勢的搜狐號《雨香》教導大家，洗衣服別只會放洗衣粉、洗衣精，並分享正確做法，避開許多人常犯的「3雷區」，洗完的衣服乾淨又衛生！

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《雨香》提到，現在很多人用洗衣機洗衣服，都會忘記先掏口袋，結果口袋裡面的衛生紙就會被攪成紙屑，黏在衣服上的話很難清理，哪怕是清潔第二次也會很麻煩。而衣服上面本來就會有一些雜質，如果雜質變多了，也會讓我們洗出來的衣服帶來一些問題，我們除了放洗衣精外，別忘了先檢查口袋。

▲搜狐號《雨香》教導大家，洗衣服別只會放洗衣粉、洗衣精，還得避開許多人常犯的「3雷區」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲搜狐號《雨香》教導大家，洗衣服別只會放洗衣粉、洗衣精，還得避開許多人常犯的「3雷區」。（示意圖／翻攝photoAC）
《雨香》接著指出，洗衣服別忘了使用洗衣袋，洗衣袋網格細膩，可以輕鬆阻隔衣服與衣服間的雜物，還能保護衣物，洗衣前別忘了將衣服套入洗衣袋，不怕衣服越洗越舊，延長衣服的壽命。

此外，很多人在放洗衣精的時候，都會覺得放得越多衣服就會洗得越乾淨，其實不然，衣服洗得乾淨與否，和洗衣精的多寡是沒有直接關係的，而且洗衣精倒得越多，在漂洗的過程中，就越不容易清洗乾淨，這樣時間久了，衣服就會變舊變硬，所以適量即可。（編輯：賴詠璿）

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