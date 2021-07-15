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吃粥必配啥小菜？內行曝「另類神組合」：很奇怪卻超好吃

▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃稀飯愛配什麼菜？」釣出老饕分享「另類神組合」，直呼「很奇怪卻超好吃！」（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃稀飯愛配什麼菜？」釣出老饕分享「另類神組合」，直呼「很奇怪卻超好吃！」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 08:55:58

「粥」在台灣民眾眼裡是相當古早味的料理，不僅口味清淡，又能做多種搭配，吃膩大魚大肉，偶爾來點清粥小菜也是挺不錯的。然而，有網友就好奇在PTT詢問大家「吃稀飯愛配什麼菜？」釣出內行分享「另類神組合」，直呼「很奇怪卻超好吃！」

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原PO在PTT女孩板表示，身為一個四季都能把清粥小菜當三餐吃的稀飯迷妹，她喜歡的菜是很固定的，包括：肉燥、炒青菜（菠菜、地瓜葉、荇菜佳）、排骨與爌肉，而「荷包蛋」幾乎是必備的，肉鬆則是在她沒錢夾主菜時的好朋友。她也透露，自己小時候有段時間很愛海苔醬，但長大後反而不愛吃，並好奇詢問大家「吃稀飯時最喜歡配哪幾樣菜？有沒有必配的小菜呢？」

▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃稀飯愛配什麼菜？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃稀飯愛配什麼菜？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，隨即引發熱論，網友紛紛回應「絕對要麵筋跟鹹蛋黃」、「一定要加滿肉鬆！」「豆棗、肉鬆、炒蛋、土豆麵筋」、「醃黃瓜！超級搭的」、「罐頭喜歡麵筋、玉筍，自助餐喜歡高麗菜心、葉菜類、肉鬆」、「豆腐乳、荷包蛋、地瓜葉、麵筋、肉鬆、醬瓜，還有海苔醬」、「茄汁鯖魚罐頭！」「只配豆棗，其餘免談」、「媽媽牌滷肉的醬汁，銷魂啊！」「菜脯蛋！荷包蛋反而喜歡拿來配白飯」、「那種罐頭筍！好喜歡吃」。

另還有一名專業吃貨傳授「1另類組合」，那就是「肉鬆搭配韓國泡菜」，他直說，這是非常奇怪的組合，但卻超好吃！（編輯：許苡晴）

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