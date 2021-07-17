掃QRcode見「小恐龍」！內行揭密：很萬用　網齊喊長知識

全國進入三級防疫警戒近兩個月，不少民眾已習慣外出到店家採購東西或進入公共場合前，一律先掃描QR Code登記「實聯制」。不過，近日就有網友發現到高雄榮總醫院初診時，需先掃描QR Code填寫資料，不過卻在掃描過程發現圖中竟然有隻「小恐龍」，貼文分享到臉書社團後也引發網友熱議。

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這名網友表示自己今（17）日前往高雄榮總醫院時得知，第一次初診必須先行掃描QR Code進行填寫資料，不過往一旁的線上服務QR Code一看卻發現醫院提供的掃瞄處與平常得有些不同，竟然有隻「小恐龍」在其中。覺得新鮮有趣的原PO也立刻拍下這個畫面，分享到

臉書社團「路上觀察學院」

後更引發討論。

▲原ＰＯ發現填寫線上初診資料的 QR code中有隻「小恐龍」。 （圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

照片曝光後有不少民眾認出這是Google在Chrome無法連線到網路時設計的「Chrome Dino」小恐龍，不過看見小恐龍出現在QR Code中也感到相當新奇，紛紛留言「哈哈疫情下好可愛的一隻小恐龍！緩解一下緊張的壓力」、「想到以前電子雞的恐龍版」、「我看成『確診請掃QR code』」、「會不會掃描過後，網頁上不去，反而變成離線的恐龍遊戲」、「哈哈好可愛哦！怎麼是恐龍」。

討論串中也有網友解釋其實QR Code只要三個角和條紋有，中間要放什麼圖片都可以用，只要圖片大小生成時別蓋住太多資料區就不會無法容錯造成反解失敗，「等等一堆人不知道Chrome內建的QR Code生成功能嗎？這小恐龍就是用Chrome自帶的產生器生成後自帶的」、「

」、「因為QR code的特性，其實可玩性很高的！」。（編輯：楊智傑）