一天只「吃」果汁做的料理　網紅自豪：即將出師！

居家辦公期間，許多人開啟了自「煮」生活，從不下廚成為了煮飯達人，但隨著開伙次數頻繁，許多人已經煮不出新把戲，便開始上網尋找各式各樣的創意料理教學影片。日前人氣YouTuber「Hook」就在Youtube頻道上，分享《24小時只吃「果汁」的料理挑戰》，短短三天就衝破50萬觀看，頗受網友喜愛。





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Hook在影片中使用統一纖果食感檸檬與柳橙兩種口味加入料理中，煮出各種異國風情新滋味，也讓原本怕酸不敢喝檸檬汁的她，因著纖果食感檸檬飲酸甜適中的好滋味，加入料理後還帶出一種清香氣息，真是清涼消暑又開胃！而多次料理挑戰也讓Hook對廚藝越來越有自信，還自稱是「阿互師」，一起來看看究竟這次「阿互師」會迸出什麼樣的創意料理呢？





影片中，Hook用纖果食感做出四道美味料理，每一道都有意想不到的新滋味！前兩道料理使用檸檬飲做成「希臘檸檬雞蛋湯」與「纖果食感檸檬燉飯」，雞肉散發出淡淡的檸檬清香，加上檸檬飲的口感較純檸檬汁溫和，讓整道料理變得更清爽順口又解膩！而另外兩道料理則使用柳橙飲做出「玫瑰蘋果柳橙塔」與「纖果食感橙汁排骨」，其中玫瑰蘋果柳橙塔最受大家驚豔，第一口咬下，嘴裡散發出滿滿的橙汁香，漂亮的外型也讓人少女心大爆發，同時滿足視覺和味覺的饗宴，讓Hook直呼根本可以賣出180元的價格！





▲Hook創意果汁料理「希臘檸檬雞蛋湯」（圖／擷取自Youtuber「HOOK」影片）

▲Hook創意果汁料理「玫瑰蘋果柳橙塔」（圖／擷取自Youtuber「HOOK」影片）

影片曝光後，「阿互師」的果汁料理獲得許多網友熱烈好評，「橙汁蘋果塔甘拜下風」、「沒想到這個也可以入菜，買一送一的時候去買來試試看」、「檸檬汁配著早餐喝超健康，某次隨便拿的大發現，真的很好喝」、「看完突然很想喝果汁」、「統一纖果食感的柳橙飲真的很好喝，酸甜酸甜剛剛好」，並有不少網友敲碗希望「阿互師」出食譜書或開餐廳。





居家期間，鼓勵大家宅家自「煮」生活，如果已經煮不出新把戲，不妨就近到超商買瓶檸檬飲或柳橙飲，看著Hook影片一起學做創意果汁料理吧！



