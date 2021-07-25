買早餐也有現金回饋？他嗑漢堡驚見「3圓圈」 真相臉綠
外食族最關心的事莫過於食物的衛生，更害怕在買到的食物裡，看到「不該有的異物」而影響食慾。近日，就有網友分享，他買了一個漢堡回家享用，沒想到才吃沒幾口，竟咬到3枚異物，讓他傻眼直呼「現金回饋」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 16:56:15
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見他從早餐店買了漢堡回家，起初都沒有任何異狀，下秒卻突然咬到硬物，當下還以為是骨頭，他仔細一看，竟發現肉餅裡的異物是3枚硬幣，分別有50元、10元及5元，一共是65元，這讓他忍不住說「現金回饋！」
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「這就是傳說中的被動式收入嗎」、「你賺翻了，吃免費還倒賺」、「果然是銅板美食唷」、「可能下次買裡面會有一個戒指」、「傳說中的校正回歸？」、「比信用卡還回饋多耶」、「在哪，我也要買」、「這店家有誠意！」、「名符其實的：買越多賺越多」、「老闆！今天漢堡我全包了」。
不過，也有不少人認為是假的，「這是故意包的吧…這麼明顯」、「我是不太相信，自己放的吧」、「感覺…是自己塞的」、「感覺自己放的，這種失誤超扯」、「不可能沒發現吧」、「做的時候都沒發現硬硬的嗎」、「該不會自己塞的」、「如果是真的，也太噁了吧」。（編輯：許智超）