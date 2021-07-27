南韓「滿分6箭」射贏台灣！國手爆篩選內幕 韓網也驚呆
東京奧運射箭男團金牌戰昨（26）日登場，中華隊一路挺進決賽和霸主韓國對決，但最終敗給韓國超水準的表現，以0比6落敗，收下銀牌，是相隔17年再度奪牌。而曾代表南韓出戰2016年里約奧運會的射箭國手奇甫倍就曾在節目上透露，想要代替成為韓國射箭國手其實非常艱難，要從120人當中脫穎而出，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 16:03:47｜2021-07-27 16:03:52
本場金牌賽事非常精彩，首回合韓國隊展現霸主實力6支箭中有5支滿分，中華隊以55:59，暫時以0比2落後；第二回合，湯智鈞回穩，3人連續射出10分，但韓國更猛6支滿分，中華隊以58:60再度讓出，0比4落後；尾局湯智鈞飆出10分箭，但韓國隊最後補上2支10分箭，中華隊以55:56，總回合比分0比6吞敗，收下銀牌，相隔17年再奪牌，也追平隊史在奧運的最佳成績。
而韓國超水準的射箭技巧引發不少台灣網友驚呼，甚至連藝人Lulu也在臉書表示「韓國真的太準啦！好恐怖母湯啊！」而事實上，韓國節目《愛玩的姊姊》曾經就邀請今年33歲的射箭女國手奇甫倍，就曾提到南韓射箭國手篩選過程就像大贏偶像選秀一樣，會從百人海選開始，從120名裡層層篩選，最終從裡面選出15名，再從中選出8名，而這之中又只有3人可以代表南韓出戰國際賽。
由於篩選制度的緣故，因此南韓選手的壓力可想而知非常之大，節目中也有其他運動選手在聊天提到，如果在射箭項目拿下銀牌的話，確實會有像「罪人」的心得感想，而且為了適應各國際賽事的場地，增強上場穩定度，南韓選手也會選擇較為辛苦的場地進行訓練，包含吵雜的棒球場等等，在這場奧運賽事比完之後，不少人又再度回去觀看該影片，紛紛表示「哇！果真是菁英中的精英」。
根據資料顯示，歷屆奧運以來，韓國在射箭項目拿下的金牌高達23面，第二名美國則有14面，南韓不僅在奧運射箭項目是金牌數最多，總獎牌數也是國際累計最多的國家，可以看出南韓射箭的硬實力，這次奧運中華隊雖然落敗，但也是雖敗猶榮！頒獎典禮上，最後金銀銅牌三隊伍還一起合照，展現高度運動家精神，獲得滿堂彩。（編輯：張嘉哲）