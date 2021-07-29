長孫地位比長女高？網哀曝「世代陋習」：很多家庭還是有

雖說現代人觀念越來越開明，先生男孩或女孩都好，不過，仍有不少女性希望第一胎先生「男寶」，而為何會有如此想法呢？大部分都是受到長者施壓居多。而近日有網友就在PTT提問「長孫的地位比長女還高？」引來不少鄉民點出「世代陋習」，認為「現在很多家庭還是有這種觀念」。

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原PO在PTT八卦板以「

長孫的地位比長女還高

？」為題發文，他好奇詢問大家「在傳統中國文化裡的家庭來說，長孫的地位是不是比長女還高出許多？有沒有卦？」

問題一出，網友隨即議論紛紛「廢話，長女還是要嫁人」、「80歲以上的世代觀念」、「傳統社會女的有地位嗎？」「長女最後也是別人家的人，生出的小孩也跟別人姓，根本不重要的存在」、「老一輩很在意傳宗接代、有沒有人拜」、「一堆傳統習俗女生地位低落」、「台灣到現在還是很多重男輕女的啊，常常聽到」。

▲一名網友在PTT提問「長孫的地位比長女還高？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）

另還有人點出傳統陋習，直指「傳統觀念男生是要拜公媽的，所以財產要給男生繼承，嫁出去的女兒是要拜別人的公媽，是陋習要改」、「舊觀念就是『

大孫頂尾子

』（意即：

年紀最大的孫子就像最小的兒子一樣，因此不少長輩都會特別疼愛長孫，在許多地方習俗中，祖父母過世後，長孫要幫忙『捧斗』、祭拜祖先，並且可以一起分遺產。

）」

不過，也有身為長孫的網友表示「辦民俗法事一直有長孫的事情，但我在家中地位是還蠻低的，家人都比較疼女的」、「並沒有！身為真長孫的人路過...」「早就現代化，看家庭觀念吧！」（編輯：許苡晴）